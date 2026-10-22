Makkelijk aan te sluiten

LED-adapterringen van Philips zijn eenvoudig te installeren en garanderen een perfecte pasvorm en veilige bevestiging van de H7 LED-lampen aan de koplampen van de auto. Raadpleeg voor meer informatie over het installeren van onze adapterringen de gebruikershandleiding op de ondersteuningspagina van Philips***.