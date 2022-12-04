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LUM11005U3021X2
11005U3021
11005U3021X2
Type lamp: HB3/HB4
Tot 100% meer helderheid
6.000 K koel wit licht
2 jaar garantie
Aantal lampen: 2
Upgrade de koplampen van uw auto met Philips Ultinon Pro3021 LED-lampen voor een modern, koel wit licht. Deze superieure lampen hebben krachtige LED-chips met een kleurtemperatuur van 6000 Kelvin en zijn ontworpen voor maximaal rijcomfort. U ziet obstakels sneller en rijdt met meer vertrouwen zonder andere weggebruikers te verblinden. Geniet van zowel prestaties als stijl met onze Philips Ultinon Pro3021 LED-lampen.
De juiste LED-lamp is een kwaliteitslamp die langer meegaat. Philips Ultinon Pro3021-lampen hebben een duurzaam design met een hoogwaardige warmteafvoer die ervoor zorgt dat de warmte van de essentiële onderdelen van de lamp wordt weggeleid. Ze gaan tot wel 2000 uur mee. Dat is tot vier keer langer dan de halogeenlampen die ze vervangen***.
Een optimaal LED-lampformaat is van groot belang, aangezien sommige armaturen heel klein kunnen zijn. Andere retrofit LED-oplossingen op de markt zijn soms uitgerust met een externe regelkast, maar onze Philips Ultinon Pro3021 LED heeft een geïntegreerde regelkast, waardoor het plaatsen sneller en probleemloos verloopt. Dankzij het compacte ontwerp past de lamp in een groter aantal automodellen en is plaatsing door een automonteur heel eenvoudig. Deze verandering hebt u zelf in handen! Volg de stapsgewijze instructies hier**** en raadpleeg de compatibiliteitslijst hier*****.
3.0
van 5
1
Beoordeling
Arjimiro
04/12/2022
España
Philips-medewerker
Geverifieerde koper
Buena calidad pero sin lo más importante
[Employee of philipsglobal] Las bombillas van bien ,no es que se te ponga la noche como el día pero bien . Haora por el precio podía tener la homologación .
Voordelen
La colocacion
Nadelen
La luz no es muy intensa y no homologadas
Deze review is gemaakt voor Ultinon Pro3021 LUM11005U3021X2 Elegante luz LED
Deze review is gemaakt voor Ultinon Pro3021 LUM11005U3021X2 Elegante luz LED
In vergelijking met de minimale wettelijke norm voor halogeenlampen
Het is uw eigen verantwoordelijkheid dat uw gebruik van de LED-retrofitlampen in overeenstemming is met de lokale wetgeving. De lampen mogen niet op de openbare weg worden gebruikt.
Ga naar Philips.com/AutomotiveSupport voor meer informatie
Beschikbaar op Philips.com/LEDcompatibility-check
Ga naar Philips.com/LED-bulbs