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Nieuw

FidelioOver-ear-hoofdtelefoon

L5/00

Ontworpen voor luisteraars

Geef de muziek waar je van houdt de ruimte om te ademen. Deze hoogwaardige draadloze over-ear-hoofdtelefoon combineert het verfijnde Fidelio-geluid met uitzonderlijk comfort en onze meest intelligente ruisonderdrukking tot nu toe. Zet hem op en laat je meevoeren.

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Ontworpen voor luisteraars

  • Verfijnd natuurlijk geluid

  • Adaptieve ruisonderdrukking

  • Lichtgewicht comfort, de hele dag door

  • Superieure gesprekskwaliteit

Verfijnd. Het kenmerkende Philips-geluid voor Fidelio

Speciaal ontworpen drivers met een keramisch gecoate koepel en zijden ophanging creëren een gebalanceerd, natuurlijk geluid dat je helemaal in de muziek laat opgaan. Van de strakke, beheerste bas en warme middentonen tot de sprankelende hoge tonen en nauwkeurige instrumentscheiding: de nummers waar je van houdt krijgen alle ruimte.

Adaptieve ruisonderdrukking die beter dan ooit is afgestemd

Slimmere algoritmen passen zich voortdurend aan je omgeving en de pasvorm van de hoofdtelefoon aan, zodat je moeiteloos helemaal in je muziek opgaat. Veranderingen in de afdichting van de oorschelpen terwijl je beweegt, worden gecompenseerd, terwijl de omgevingsmodus automatisch wordt geactiveerd in stille omgevingen. Hoe je ook beweegt en waar je ook naartoe gaat, de balans tussen onderdompeling en omgevingsbewustzijn voelt precies goed.

Fidelio-ontwerp. Uitzonderlijk comfort, lichtgewicht gevoel

Een uiterst nauwkeurig ontworpen frame en een zachte hoofdband van proteïneleer verdelen het gewicht gelijkmatig, terwijl de ovaalvormige oorschelpen effectieve passieve geluidsisolatie bieden. Met een aanraakgevoelig paneel regel je het volume met je vingertoppen en de muziek wordt gepauzeerd wanneer je de hoofdtelefoon afzet.

Technische specificaties

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