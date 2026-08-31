Adaptieve ruisonderdrukking die beter dan ooit is afgestemd

Slimmere algoritmen passen zich voortdurend aan je omgeving en de pasvorm van de hoofdtelefoon aan, zodat je moeiteloos helemaal in je muziek opgaat. Veranderingen in de afdichting van de oorschelpen terwijl je beweegt, worden gecompenseerd, terwijl de omgevingsmodus automatisch wordt geactiveerd in stille omgevingen. Hoe je ook beweegt en waar je ook naartoe gaat, de balans tussen onderdompeling en omgevingsbewustzijn voelt precies goed.