Ik mocht als product-tester de Philips One (HY1100/04) elektrische tandenborstel testen. Hierbij mijn beoordeling. De tandenborstel is van licht gewicht en heeft een ronde handvat wat prettig in de handpalm aanvoelt in plaats van een platte handvat. Het zoemt na 30 seconden. Na 2 min stopt het. Klopt volgens de beschrijving. De tandenborstel is juist ook geschikt voor kinderen om ze te leren tanden poetsen. De borstel bereikt de kiezen achterin heel goed om te kunnen poetsen (doordat de borstel van smal naar breed is). De binnenkant van mijn voor -/ en ondertanden wat normaal niet zo goed gaat met een gewone tandenborstel (ik heb een beugel) krijg ik ook heel goed gepoetst. De tandenborstel kan goed luchten/drogen in de bijgeleverde etui. Daar is over nagedacht. De borstel voelt aan tussen normaal en medium. De borstel is niet stug zoals de meeste tandenborstels. Opmerkelijk werd tegen mij gezegd dat mijn tanden witter zijn geworden. Enige kleine minpuntje is dat je de tandenborstel niet rechtop kan laten staan. Al met al, goede tandenborstel voor op reis maar ook zeker voor thuisgebruik. Bedankt dat ik dit product mocht testen.