Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
NIEUW Next Generation DiamondClean
Complete verzorging is nu 100% zichtbaar
HX9913/17
HX991W
10x meer tandplak verwijderd*
Tot wel 100% meer vlekverwijdering **
Poetsdruksensor
4 poetsstanden/3 intensiteiten
Grondige reiniging vraagt om een speciale aanpak en deze C3-opzetborstel heeft een cluster dicht op elkaar geplaatste, stijve borstelharen en in het midden een vijfhoekige vorm die uw tanden witter maakt en polijst. Zo verwijdert u tot 100% meer vlekken in drie dagen en tot wel 10x meer tandplak dan met een handtandenborstel.
Philips Sonicare-tandenborstels reinigen uw tanden en tandvlees zacht en effectief met tot wel 62.000 borstelbewegingen per minuut. Sonicare Fluid Action ondersteunt de borstelharen door vloeistof diep tussen de tanden en langs de tandvleesrand te spuiten.
U poetst al snel te hard en daarom heeft deze Philips Sonicare-tandenborstel een slimme optische sensor die te veel druk detecteert. Als u te hard poetst, herinneren zachte trillingen eraan dat u minder druk moet uitoefenen om uw tandvlees te beschermen.
4.2
van 5
1559
Reviews & awards
84%
beveelt dit product aan
Weerd69
01/07/2026
Nederland
Geverifieerde koper
Topper!
Erg fijne tandenborstel! Meerdere keuzes/standen voor te poetsen. Ook de snelheid kwn worden ingesteld. Het laden gaat erg handig in het glas met oplader.
Deze review is gemaakt voor DiamondClean 9000 HX9911/27 Elektrische sonische tandenborstel met app - Wit
Date of Use 2026-06-01
Deze review is gemaakt voor DiamondClean 9000 HX9911/27 Elektrische sonische tandenborstel met app - Wit
Date of Use 2026-06-01
FlipsenII
24/05/2026
Nederland
Geverifieerde koper
Prima
Werkt prima en ik ben er blij mee. Dit is de twwede van Philips
Deze review is gemaakt voor DiamondClean 9000 HX9913/18 Oplaadbare tandenborstel
Date of Use 2026-04-01
Deze review is gemaakt voor DiamondClean 9000 HX9913/18 Oplaadbare tandenborstel
Date of Use 2026-04-01
Dexx12
29/04/2026
Nederland
Geverifieerde koper
Mooi en elegante
Ik heb hem nu 1 maanden en ben super tevreden ook de borstel heb ik nog niet hoeven opladen .ook ziet hij er mooi uit
Deze review is gemaakt voor DiamondClean 9000 HX9911/29 Elektrische sonische tandenborstel met app - Roze
Date of Use 2026-03-20
Deze review is gemaakt voor DiamondClean 9000 HX9911/29 Elektrische sonische tandenborstel met app - Roze
Date of Use 2026-03-20
Gebaseerd op een onderzoek van ruim 2600 tandheelkundigen (tandartsen en mondhygiënisten) dat in 2023-2024 is uitgevoerd in de Verenigde Staten, Canada, China, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, Zuid-Korea, Nederland, Zwitserland, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk.
in vergelijking met een handtandenborstel.
in de modus White+ met een toonaangevende tandpasta voor wittere tanden in 3 dagen.