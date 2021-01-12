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Niet meer leverbaar

Philips SonicareFlexCare Platinum HX9112/13 Sonic electric toothbrush

HX9112/13

4.4
| (575) Reviews & awards | 88% beveelt dit product aan
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4.4

van 5

575

Reviews & awards

88%

beveelt dit product aan

12/01/2021

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

poetsen als een malle!

met deze borstel voel je dat je poetst, masseren van je tandvlees; heel fijn!

Voordelen

lange batterij

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor FlexCare Platinum HX9142/31 Sonic electric toothbrush - Trial

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor FlexCare Platinum HX9142/31 Sonic electric toothbrush - Trial

29/09/2016

Nederland

Nederland

Een heel prettige elektrische tandenborstel

Ik vind het resultaat en het mondgevoel van deze tandenborstel heel erg prettig en goed. Voelt als prettig schoon gepoetste tanden. De tandenborstel voelt fijn aan en de accu gaat lang mee.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor FlexCare Platinum HX9112/12 Sonische, elektrische tandenborstel

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor FlexCare Platinum HX9112/12 Sonische, elektrische tandenborstel

10/08/2016

Nederland

Nederland

poetst uitstekend en heeft voldoende instellingen

[Employee of philipsglobal] Ik heb meerdere sonic tandenborstels gebruikt (stuk na ca 2 jaar) maar deze ziet er degelijker uit en heeft voldoende instellingen. Inderdaad snel wittere tanden.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor FlexCare Platinum HX9112/12 Sonische, elektrische tandenborstel

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor FlexCare Platinum HX9112/12 Sonische, elektrische tandenborstel

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