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Niet meer leverbaar
Gezonder tandvlees binnen 2 weken*
Voor degenen die niet consequent flossen, is AirFloss Pro/Ultra**** de gemakkelijkste manier om goed tussen de tanden te reinigen. AirFloss Pro/Ultra kan worden gebruikt in combinatie met mondwater of water en is volgens klinische tests net zo effectief als flossen voor gezond tandvlees.**
met DiamondClean-tandenborstel
met 1 spuitkop en 1 opzetborstel
Oplaadglas, reisetui
Deze Philips Sonicare-tandenborstel maakt uw tanden meer dan dubbel zo wit als met een handtandenborstel in slechts 1 week. Verwijdert tot 100% meer vlekken voor wittere tanden in slechts 1 week.
Philips Sonicare-opzetborstels zijn een belangrijk onderdeel van onze kerntechnologie met 31.000 poetsbewegingen met een hoge frequentie en amplitude per minuut. Onze ongeëvenaarde sonische technologie zorgt voor optimale kracht van de handgreep tot aan het uiteinde van de opzetborstel. Deze sonische beweging zorgt voor dynamische vloeistofkrachten die vloeistof diep tussen de tanden en langs de tandvleesrand stuwt voor superieure maar zachte reiniging, elke keer weer.
AirFloss Ultra verwijdert tot 99,9% tandplak van behandelde delen.***
4.1
van 5
150
Reviews & awards
83%
beveelt dit product aan
A. W
14/04/2020
Nederland
Geverifieerde koper
Geweldig!
Dit moet wel de beste tandenborstel van de wereld zijn! Hij ziet er niet alleen prachtig uit, maar hij kan op twee manieren opladen: in een doosje en in een glas. En hij poets super grondig. De meerdere functies zijn handig, gewoon poetsen, White, of Polish.
Voordelen
Design en kracht
Nadelen
Hij is niet goedkoop (maar hij is het wel waard).
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HX8491/03 AirFloss Pro/Ultra - interdentale reiniger
Datum gebruik 2019-03-14
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HX8491/03 AirFloss Pro/Ultra - interdentale reiniger
Datum gebruik 2019-03-14
Miranda0512
13/07/2019
Nederland
Werkt echt perfect. Snel resultaat
Werkt echt goed. Geen ontstoken tandvlees meer en floss draad is niet meer nodig. Erg tevreden.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HX8491/03 AirFloss Pro/Ultra - interdentale reiniger
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HX8491/03 AirFloss Pro/Ultra - interdentale reiniger
elwell
10/06/2022
Deutschland
Geverifieerde koper
Sehr guter Kauf für gepflegte Zähne
Da wir ein einzelnes AirflossUltra-Gerät nirgendwo kaufen konnten haben wir uns "gezwungenermaßen" eine Kombination aus Philips-Zahnbürste DiamondClean und Airfloss-Ultra mit viel Zubehör bei einer großen Kaufhaus-Kette zum Angebotspreis schicken lassen. Wir können eigentlich nur alle positiven Bewertungen anderer Anwender bestätigen. Nach 8-wöchiger Anwendung der neuen Schallzahnbürste sind unsere Zähne mit ganz normaler Zahncreme heller geworden und fühlen sich sauberer an. Meine Implantate sind nun besser gereinigt und auch der Zahnarzt ist sehr zufrieden. Beim AirflossUltra gehen die Meinung meines Partners und mir allerdings etwas auseinander - er kommt damit sehr gut zurecht - ich etwas weniger, aber die Reinigungswirkung ist wirklich sehr gut. Ich habe ein bisschen Probleme beim "Zielen" des Wasser-Puls-Strahls an meine Implantate - das erfordert wohl mehr Übung. Die Reinigungsergebnisse sind jedenfalls sehr gut - einzig die Versorgung mit Zubehör zum AirFloss-Ultra gestaltet sich schwierig, man weiß einfach nicht wo man die richtigen Ersatzdüsen (und welche Best-Nr. sie haben?) bekommen kann und somit haben wir da nun bereits einen Fehlkauf vorliegen, das ist natürlich etwas schade.
Voordelen
Saubere Zähne und saubere Implantate
Nadelen
Ersatzdüsen für den Airfloss-Ultra sind schlecht zu bekommen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AirFloss Pro/Ultra HX8494/01 Gerät zur Zahnzwischenraumreinigung
Datum gebruik 2021-05-10
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AirFloss Pro/Ultra HX8494/01 Gerät zur Zahnzwischenraumreinigung
Datum gebruik 2021-05-10
of uw geld terug
indien gebruikt met een handborstel en antibacterieel mondwater bij patiënten met lichte tot matige tandvleesontsteking; AirFloss is ontwikkeld om onregelmatige flossers te helpen een gezonde routine te ontwikkelen om dagelijks tussen de tanden te reinigen. Ga naar V&A op het tabblad Ondersteuning voor meer informatie.
* Van de behandelde gebieden; in een laboratoriumonderzoek, de werkelijke resultaten in de mond kunnen variëren
* * AirFloss Ultra en Pro zijn hetzelfde apparaat, maar de naam kan verschillen afhankelijk van het land en verkoopkanaal.
* * * afhankelijk van de gebruikte burst-instelling