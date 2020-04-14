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Niet meer leverbaar

Philips SonicareAirFloss Pro/Ultra - interdentale reiniger

HX8491/03

4.1

| (150) Reviews & awards | 83% beveelt dit product aan

Gezonder tandvlees binnen 2 weken*

Voor degenen die niet consequent flossen, is AirFloss Pro/Ultra**** de gemakkelijkste manier om goed tussen de tanden te reinigen. AirFloss Pro/Ultra kan worden gebruikt in combinatie met mondwater of water en is volgens klinische tests net zo effectief als flossen voor gezond tandvlees.**

Bekijk alle voordelen

Ontwikkeld voor onregelmatige flossers

Gezonder tandvlees binnen 2 weken*

  • met DiamondClean-tandenborstel

  • met 1 spuitkop en 1 opzetborstel

  • Oplaadglas, reisetui

Maakt uw tanden meer dan dubbel zo wit als met een handtandenborstel

Maakt uw tanden meer dan dubbel zo wit als met een handtandenborstel

Deze Philips Sonicare-tandenborstel maakt uw tanden meer dan dubbel zo wit als met een handtandenborstel in slechts 1 week. Verwijdert tot 100% meer vlekken voor wittere tanden in slechts 1 week.

Ontworpen voor maximale sonische beweging

Ontworpen voor maximale sonische beweging

Philips Sonicare-opzetborstels zijn een belangrijk onderdeel van onze kerntechnologie met 31.000 poetsbewegingen met een hoge frequentie en amplitude per minuut. Onze ongeëvenaarde sonische technologie zorgt voor optimale kracht van de handgreep tot aan het uiteinde van de opzetborstel. Deze sonische beweging zorgt voor dynamische vloeistofkrachten die vloeistof diep tussen de tanden en langs de tandvleesrand stuwt voor superieure maar zachte reiniging, elke keer weer.

Verwijdert tot 99,9% tandplak***

Verwijdert tot 99,9% tandplak***

AirFloss Ultra verwijdert tot 99,9% tandplak van behandelde delen.***

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

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Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.1

van 5

150

Reviews & awards

83%

beveelt dit product aan

14/04/2020

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Geweldig!

Dit moet wel de beste tandenborstel van de wereld zijn! Hij ziet er niet alleen prachtig uit, maar hij kan op twee manieren opladen: in een doosje en in een glas. En hij poets super grondig. De meerdere functies zijn handig, gewoon poetsen, White, of Polish.

Voordelen

Design en kracht

Nadelen

Hij is niet goedkoop (maar hij is het wel waard).

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HX8491/03 AirFloss Pro/Ultra - interdentale reiniger

Datum gebruik 2019-03-14

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HX8491/03 AirFloss Pro/Ultra - interdentale reiniger

Datum gebruik 2019-03-14

13/07/2019

Nederland

Nederland

Werkt echt perfect. Snel resultaat

Werkt echt goed. Geen ontstoken tandvlees meer en floss draad is niet meer nodig. Erg tevreden.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HX8491/03 AirFloss Pro/Ultra - interdentale reiniger

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HX8491/03 AirFloss Pro/Ultra - interdentale reiniger

10/06/2022

Deutschland

Deutschland

Geverifieerde koper

Sehr guter Kauf für gepflegte Zähne

Da wir ein einzelnes AirflossUltra-Gerät nirgendwo kaufen konnten haben wir uns "gezwungenermaßen" eine Kombination aus Philips-Zahnbürste DiamondClean und Airfloss-Ultra mit viel Zubehör bei einer großen Kaufhaus-Kette zum Angebotspreis schicken lassen. Wir können eigentlich nur alle positiven Bewertungen anderer Anwender bestätigen. Nach 8-wöchiger Anwendung der neuen Schallzahnbürste sind unsere Zähne mit ganz normaler Zahncreme heller geworden und fühlen sich sauberer an. Meine Implantate sind nun besser gereinigt und auch der Zahnarzt ist sehr zufrieden. Beim AirflossUltra gehen die Meinung meines Partners und mir allerdings etwas auseinander - er kommt damit sehr gut zurecht - ich etwas weniger, aber die Reinigungswirkung ist wirklich sehr gut. Ich habe ein bisschen Probleme beim "Zielen" des Wasser-Puls-Strahls an meine Implantate - das erfordert wohl mehr Übung. Die Reinigungsergebnisse sind jedenfalls sehr gut - einzig die Versorgung mit Zubehör zum AirFloss-Ultra gestaltet sich schwierig, man weiß einfach nicht wo man die richtigen Ersatzdüsen (und welche Best-Nr. sie haben?) bekommen kann und somit haben wir da nun bereits einen Fehlkauf vorliegen, das ist natürlich etwas schade.

Voordelen

Saubere Zähne und saubere Implantate

Nadelen

Ersatzdüsen für den Airfloss-Ultra sind schlecht zu bekommen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AirFloss Pro/Ultra HX8494/01 Gerät zur Zahnzwischenraumreinigung

Datum gebruik 2021-05-10

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AirFloss Pro/Ultra HX8494/01 Gerät zur Zahnzwischenraumreinigung

Datum gebruik 2021-05-10

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Voorwaarden

  1. of uw geld terug

  2. indien gebruikt met een handborstel en antibacterieel mondwater bij patiënten met lichte tot matige tandvleesontsteking; AirFloss is ontwikkeld om onregelmatige flossers te helpen een gezonde routine te ontwikkelen om dagelijks tussen de tanden te reinigen. Ga naar V&A op het tabblad Ondersteuning voor meer informatie.

  3. * Van de behandelde gebieden; in een laboratoriumonderzoek, de werkelijke resultaten in de mond kunnen variëren

  4. * * AirFloss Ultra en Pro zijn hetzelfde apparaat, maar de naam kan verschillen afhankelijk van het land en verkoopkanaal.

  5. * * * afhankelijk van de gebruikte burst-instelling