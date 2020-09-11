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Niet meer leverbaar

Philips SonicareAirFloss Ultra - interdentale reiniger

HX8432/03

3.7

| (934) Reviews & awards

Gezonder tandvlees in 2 weken*

Voor degenen die niet consequent flossen, is AirFloss Pro/Ultra**** de gemakkelijkste manier om goed tussen de tanden te reinigen. AirFloss Pro/Ultra kan worden gebruikt in combinatie met mondwater of water en is volgens klinische tests net zo effectief als flossen voor gezond tandvlees.**

Bekijk alle voordelen

Ontwikkeld voor onregelmatige flossers

Gezonder tandvlees in 2 weken*

  • 2 spuitkoppen

Verwijdert tot 99,9% tandplak***

Verwijdert tot 99,9% tandplak***

AirFloss Ultra verwijdert tot 99,9% tandplak van behandelde delen.***

Technologie met lucht en microdruppels

Technologie met lucht en microdruppels

Onze klinisch bewezen resultaten zijn mogelijk door onze unieke technologie waarin lucht en mondwater of water met elkaar worden gecombineerd om krachtig en veilig tussen de tanden en langs het tandvlees te kunnen reinigen.

Een eenvoudige manier om een gezonde gewoonte te starten

Een eenvoudige manier om een gezonde gewoonte te starten

Interproximaal reinigen is heel belangrijk voor de totale gezondheid van uw mond. AirFloss Ultra is een gemakkelijke manier om dieper tussen tanden schoon te maken en helpt u een gezonde gewoonte te beginnen.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Recensies

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3.7

van 5

934

Reviews & awards

11/09/2020

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Fantastisch

Wat een heerlijk apparaat. Beter dan de vorige die ik bij jullie kocht. Op deze kun je zelfs het aantal keren spuiten aanpassen van 1 tot 3 keer spuiten. Zelfs na het reinigen van ragers haal je met dit apparaat nog wat etensresten tussen je tanden weg.

Voordelen

aantal spuitmomenten aan te passen

Nadelen

geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AirFloss Ultra HX8431/01 AirFloss Ultra - interdentale reiniger

Datum gebruik 2019-08-11

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AirFloss Ultra HX8431/01 AirFloss Ultra - interdentale reiniger

Datum gebruik 2019-08-11

27/02/2020

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Ontwerp is vernieuwd, hoop voor één langer gebruik

Je hebt nu mogelijkheid voor 1, 2 of 3 stralen achter elkaar. Sproeikop is ook verbeterd, hoop voor een langere levens duur

Voordelen

3 standen

Nadelen

Geen uit-knop meer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HX8341/01 AirFloss Pro/Ultra - Trial

Datum gebruik 2020-01-27

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HX8341/01 AirFloss Pro/Ultra - Trial

Datum gebruik 2020-01-27

20/01/2020

Nederland

Nederland

perfect produkt

ik heb deze sonicare airfloss gekocht vanwege slechtere ervaringen met ragers en tandenstokers, flossdraad. Vanaf de eerste keer geen bloedend tandvlees meer en erg goede reiniging interdentaal

Voordelen

duurzaam , makkelijk in gebruik, langdurig opgeladen, werkt prettig , reinigt perfekt

Nadelen

geen enkele

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HX8432/03 AirFloss Ultra - interdentale reiniger

Datum gebruik 2018-12-20

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HX8432/03 AirFloss Ultra - interdentale reiniger

Datum gebruik 2018-12-20

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Voorwaarden

  1. indien gebruikt met een handborstel en antibacterieel mondwater bij patiënten met lichte tot matige tandvleesontsteking; AirFloss is ontwikkeld om onregelmatige flossers te helpen een gezonde routine te ontwikkelen om dagelijks tussen de tanden te reinigen. Ga naar V&A op het tabblad Ondersteuning voor meer informatie.

  2. * Van de behandelde gebieden; in een laboratoriumonderzoek, de werkelijke resultaten in de mond kunnen variëren

  3. of uw geld terug

  4. * * * afhankelijk van de gebruikte burst-instelling

  5. * * AirFloss Ultra en Pro zijn hetzelfde apparaat, maar de naam kan verschillen afhankelijk van het land en verkoopkanaal.