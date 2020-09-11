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Niet meer leverbaar
HX8432/03
Gezonder tandvlees in 2 weken*
Voor degenen die niet consequent flossen, is AirFloss Pro/Ultra**** de gemakkelijkste manier om goed tussen de tanden te reinigen. AirFloss Pro/Ultra kan worden gebruikt in combinatie met mondwater of water en is volgens klinische tests net zo effectief als flossen voor gezond tandvlees.**
2 spuitkoppen
AirFloss Ultra verwijdert tot 99,9% tandplak van behandelde delen.***
Onze klinisch bewezen resultaten zijn mogelijk door onze unieke technologie waarin lucht en mondwater of water met elkaar worden gecombineerd om krachtig en veilig tussen de tanden en langs het tandvlees te kunnen reinigen.
Interproximaal reinigen is heel belangrijk voor de totale gezondheid van uw mond. AirFloss Ultra is een gemakkelijke manier om dieper tussen tanden schoon te maken en helpt u een gezonde gewoonte te beginnen.
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3.7
van 5
934
Reviews & awards
tewe
11/09/2020
Nederland
Geverifieerde koper
Fantastisch
Wat een heerlijk apparaat. Beter dan de vorige die ik bij jullie kocht. Op deze kun je zelfs het aantal keren spuiten aanpassen van 1 tot 3 keer spuiten. Zelfs na het reinigen van ragers haal je met dit apparaat nog wat etensresten tussen je tanden weg.
Voordelen
aantal spuitmomenten aan te passen
Nadelen
geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AirFloss Ultra HX8431/01 AirFloss Ultra - interdentale reiniger
Datum gebruik 2019-08-11
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AirFloss Ultra HX8431/01 AirFloss Ultra - interdentale reiniger
Datum gebruik 2019-08-11
PeteraanZee
27/02/2020
Nederland
Geverifieerde koper
Ontwerp is vernieuwd, hoop voor één langer gebruik
Je hebt nu mogelijkheid voor 1, 2 of 3 stralen achter elkaar. Sproeikop is ook verbeterd, hoop voor een langere levens duur
Voordelen
3 standen
Nadelen
Geen uit-knop meer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HX8341/01 AirFloss Pro/Ultra - Trial
Datum gebruik 2020-01-27
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HX8341/01 AirFloss Pro/Ultra - Trial
Datum gebruik 2020-01-27
Narnia
20/01/2020
Nederland
perfect produkt
ik heb deze sonicare airfloss gekocht vanwege slechtere ervaringen met ragers en tandenstokers, flossdraad. Vanaf de eerste keer geen bloedend tandvlees meer en erg goede reiniging interdentaal
Voordelen
duurzaam , makkelijk in gebruik, langdurig opgeladen, werkt prettig , reinigt perfekt
Nadelen
geen enkele
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HX8432/03 AirFloss Ultra - interdentale reiniger
Datum gebruik 2018-12-20
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HX8432/03 AirFloss Ultra - interdentale reiniger
Datum gebruik 2018-12-20
Wij staan garant voor kwaliteit, zodat je zorgeloos kunt genieten
Wij geven producten een tweede leven met refurbished edities
Wij helpen je om onderdelen te vervangen, niet het hele product
Wij nemen verantwoordelijkheid voor onze impact op het milieu
indien gebruikt met een handborstel en antibacterieel mondwater bij patiënten met lichte tot matige tandvleesontsteking; AirFloss is ontwikkeld om onregelmatige flossers te helpen een gezonde routine te ontwikkelen om dagelijks tussen de tanden te reinigen. Ga naar V&A op het tabblad Ondersteuning voor meer informatie.
* Van de behandelde gebieden; in een laboratoriumonderzoek, de werkelijke resultaten in de mond kunnen variëren
of uw geld terug
* * * afhankelijk van de gebruikte burst-instelling
* * AirFloss Ultra en Pro zijn hetzelfde apparaat, maar de naam kan verschillen afhankelijk van het land en verkoopkanaal.