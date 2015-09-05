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  • Krachtige reiniging.
  • Krachtige reiniging.
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  • Krachtige reiniging.

Niet meer leverbaar

Philips Sonicare e-SeriesCompacte sonische opzetborstels

HX7011/10

4.6
| (14) Reviews & awards | 93% beveelt dit product aan
Krachtige reiniging.
De Philips Sonicare E-serie wordt aanbevolen als u dagelijkse, effectieve plakverwijdering wenst.
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Compatibele producten
Elite

Elite
Sonische, elektrische tandenborstel

HX9552/02

Een frisse start voor een betere mondverzorging

Krachtige reiniging.

  • 1 stuk

  • Compact formaat

  • Vast te draaien

Onze klassieke opzetborstel

Onze klassieke opzetborstel

Deze Philips Sonicare-opzetborstel heeft een voorgevormd profiel dat op natuurlijke wijze aansluit op de vorm van uw tanden voor een grondige poetsbeurt.

Philips Sonicare geavanceerde sonische technologie

Philips Sonicare geavanceerde sonische technologie

De geavanceerde sonische technologie van Philips Sonicare stuwt water tussen de tanden, en de poetsbewegingen verwijderen tandplak voor een buitengewone dagelijks reiniging.

Schroefsysteem voor Essence, Elite, Xtreme, Advance

Schroefsysteem voor Essence, Elite, Xtreme, Advance

De Philips Sonicare E-Series-opzetborstels zijn gemakkelijk op uw handvat te schroeven en er weer af te halen, gemakkelijk te onderhouden en schoon te maken.

Technische specificaties

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Recensies

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4.6

van 5

14

Reviews & awards

93%

beveelt dit product aan

2
1

05/09/2015

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Poetst uitstekend

Poets uitstekend zonder herrie. Veel knopjes en functies. Beetje gedateerd.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor e-Series HX7012/05 Compacte sonische opzetborstels

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor e-Series HX7012/05 Compacte sonische opzetborstels

01/01/2015

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Hele fijne, echt goede opzetborsel. Wel prijzig.

[Employee of philipsglobal] Heel makkelijk in gebruik, met echt goed resultaat. Merkbaar beter als ander merk tandenborstel die ik eerst gebruikte. Ben op advies van de tandarts naar de Sonicare overgestapt. Met deze borstels. Ik vind de opzetborstels wel erg prijzig.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor e-Series HX7012/07 Compacte sonische opzetborstels

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor e-Series HX7012/07 Compacte sonische opzetborstels

23/04/2013

Nederland

Nederland

fijne borstel

Ik vind deze borstel ontzettend fijn omdat hij zo klein is. Je komt overal met deze kleine borstelkop.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor e-Series HX7011/05 Compacte sonische opzetborstels

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor e-Series HX7011/05 Compacte sonische opzetborstels

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