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NIEUW Next Generation DiamondClean
Complete verzorging is nu 100% zichtbaar
Niet meer leverbaar
5 poetsstanden
2 opzetborstels
De Philips Sonicare elektrische tandenborstel biedt een unieke dynamische reiniging die op efficiënte en milde wijze de tanden en het tandvlees reinigt.
Deze tandenborstel heeft een unieke opzetborstel met gebogen nek waardoor de kiezen beter kunnen worden gepoetst en de tandplak ook op moeilijk bereikbare plaatsen wordt verwijderd.
Alles-in-één-oplossing voor reinigen, opladen en opbergen. De UV-opzetborstelreiniger helpt de ziektekiemen op de opzetborstel te verwijderen. Het UV-licht doodt tot 99% van de bacteriën.*
4.3
van 5
40
Reviews & awards
92%
beveelt dit product aan
sandra28
25/11/2013
Nederland
ligt goed in de hand en werkt uitstekend
een hele goede tandenborstel met een mooi design en een handige oplaadbeker
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor FlexCare+ HX6992/03 Sonische, elektrische tandenborstel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor FlexCare+ HX6992/03 Sonische, elektrische tandenborstel
lass
25/06/2013
Nederland
sonicare toothbrush HX6992
Extremely happy with this toothbrush, after brushing, my teeth look & feel really clean & so smooth. Also very pleasant is the UV sanitiser, cleans your brush after use & automatically switches off.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor FlexCare+ HX6992 Sonische, elektrische tandenborstel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor FlexCare+ HX6992 Sonische, elektrische tandenborstel
tonarg
26/02/2013
Nederland
Uitstekend en gebruiksvriendelijk product
Een maand lang gebruik ik nu naar volle tevredenheid dit product.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor FlexCare+ HX6992 Sonische, elektrische tandenborstel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor FlexCare+ HX6992 Sonische, elektrische tandenborstel
Gebaseerd op een onderzoek van ruim 2600 tandheelkundigen (tandartsen en mondhygiënisten) dat in 2023-2024 is uitgevoerd in de Verenigde Staten, Canada, China, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, Zuid-Korea, Nederland, Zwitserland, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk.
E coli, S. mutans en Herpes simplex
gebaseerd op twee poetsbeurten van twee minuten per dag, in de Clean-poetsstand