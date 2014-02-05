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Niet meer leverbaar
Adembenemend heldere geluidsdetails
Ervaar Crystal Clear Sound van het nieuwe SoundHub home cinema-systeem HTS9241. Geluidsdetails zijn verbazingwekkend helder dankzij de titanium tweeters. Geniet van uw favoriete films en muziek zoals ze bedoeld zijn.
3D Blu-ray
Titanium tweeters
De gezamenlijk ontwikkelde tweeters van titanium zijn zeer robuust en licht, en staan garant voor onvervormd geluid. De ongelooflijke bestendigheid tegen vervorming en resonantie in het gehele hoorbare frequentiebereik zorgt voor kristalheldere weergave van alle geluidsdetails.
De premium klasse D-versterkers van Philips zijn speciaal ontwerpen om het oorspronkelijke geluid natuurgetrouw en via een nauwkeurig audiosignaal weer te geven, waardoor alle akoestische details in muziek en films precies zo worden overgebracht als de artiest of regisseur heeft bedoeld.
Ga volledig op in 3D-films in uw eigen woonkamer met deze Full HD 3D-TV. Active 3D maakt gebruik van de nieuwste generatie snel wisselende displays voor levensechte diepte en een realistisch beeld in 1080 x 1920 Full HD-resolutie. Met de speciale bril, waarvan het linker- en rechterglas synchroon met de wisselende beelden open en dicht gaan, wordt een Full HD 3D-effect verkregen in uw home cinema. U kunt tegenwoordig kiezen uit een uitgebreide collectie 3D-topfilms op Blu-ray. Daarnaast wordt Surround Sound bij Blu-ray niet gecomprimeerd en is het geluid bijna niet van de realiteit te onderscheiden.
4.1
van 5
81
Reviews & awards
84%
beveelt dit product aan
aksaray
05/02/2014
Nederland
prachtig apparaat
kort en krachtig perfect mooi design alle opties aanwezig gewoon aanschaffen het apparaat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SoundHub HTS9241 2.1 home cinema
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SoundHub HTS9241 2.1 home cinema
hendr99
09/01/2013
Nederland
schitterend geluid en design
Ik heb voor deze set gekozen vanwege het schitterende design. Ik heb bewust niet gekozen voor een 5.1 set omdat ik niet de gehele woonkamer met apparatuur wil hebben. Tegelijkertijd heb ik een Ipod Touch 4 gekocht en daarop mijn gehele CD collectie . Door het geintregreerd Ipod Dock heb ik dus nu alles in een compacte installatie bij de hand. Het geluid is zeer goed te noemen en de integratie met mijn Philips Ambilight TV is perfect. Bij de installatie was wel een aandachtspunt dat de HTS9124 ook in het Home Menu van de TV te vinden is en dat daarin de gewenste instellingen te maken zijn. Tip de bijgesloten handleiding is summier maar het systeem heeft een electronische handleiding die direct toegankelijk is via de 'gele' knop op de afstandsbediening Kortom in mijn ogen een aanrader voor mensen die een goed geluid willen combineren met een schitterend design en weinig apparatuur in de woonkamer willen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SoundHub HTS9241 2.1 home cinema
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SoundHub HTS9241 2.1 home cinema
Peter1973
09/01/2013
Nederland
schitterend geluid en design
Ik heb voor deze set gekozen vanwege het schitterende design. Ik heb bewust niet gekozen voor een 5.1 set omdat ik niet de gehele woonkamer met apparatuur wil hebben. Tegelijkertijd heb ik een Ipod Touch 4 gekocht en daarop mijn gehele CD collectie . Door het geintregreerd Ipod Dock heb ik dus nu alles in een compacte installatie bij de hand. Het geluid is zeer goed te noemen en de integratie met mijn Philips Ambilight TV is perfect. Bij de installatie was wel een aandachtspunt dat de HTS9124 ook in het Home Menu van de TV te vinden is en dat daarin de gewenste instellingen te maken zijn. Tip de bijgesloten handleiding is summier maar het systeem heeft een electronische handleiding die direct toegankelijk is via de 'gele' knop op de afstandsbediening Kortom in mijn ogen een aanrader voor mensen die een goed geluid willen combineren met een schitterend design en weinig apparatuur in de woonkamer willen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SoundHub HTS9241 2.1 home cinema
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SoundHub HTS9241 2.1 home cinema
De home cinema kan ook op alle andere Philips-TV's worden aangesloten.
Kijk op www.philips.com/blu-ray of video-on-demand ook in uw land beschikbaar is.