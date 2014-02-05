Ik heb voor deze set gekozen vanwege het schitterende design. Ik heb bewust niet gekozen voor een 5.1 set omdat ik niet de gehele woonkamer met apparatuur wil hebben. Tegelijkertijd heb ik een Ipod Touch 4 gekocht en daarop mijn gehele CD collectie . Door het geintregreerd Ipod Dock heb ik dus nu alles in een compacte installatie bij de hand. Het geluid is zeer goed te noemen en de integratie met mijn Philips Ambilight TV is perfect. Bij de installatie was wel een aandachtspunt dat de HTS9124 ook in het Home Menu van de TV te vinden is en dat daarin de gewenste instellingen te maken zijn. Tip de bijgesloten handleiding is summier maar het systeem heeft een electronische handleiding die direct toegankelijk is via de 'gele' knop op de afstandsbediening Kortom in mijn ogen een aanrader voor mensen die een goed geluid willen combineren met een schitterend design en weinig apparatuur in de woonkamer willen.