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Niet meer leverbaar

5.1 home cinema

HTS3531/12

3.5

| (8) Reviews & awards

Krachtige Surround Sound

Breng het overdonderende van de bioscoop naar de huiskamer! U bent verzekerd van home entertainment met power dankzij de Surround Sound uit de zichtbare luidsprekerdrivers en DVD video upscaling tot 1080p via HDMI voor HD-achtige beelden.

Bekijk alle voordelen

uit compacte luidsprekers

Krachtige Surround Sound

  • DVD

Het RMS-vermogen van 300 W levert geweldig geluid voor films en muziek

Het RMS-vermogen van 300 W levert geweldig geluid voor films en muziek

-

Dolby Digital voor de ultieme filmervaring

Dolby Digital voor de ultieme filmervaring

Omdat de wereldleider in meerkanaals geluidsnormen, Dolby Digital, gebruik maakt van de manier waarop het menselijke oor natuurlijk geluid verwerkt, kunt u genieten van een uitstekende geluidskwaliteit met levensechte spatial cues.

Zichtbare luidsprekerdrivers voor krachtige Surround Sound

Zichtbare luidsprekerdrivers voor krachtige Surround Sound

Technische specificaties

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Recensies

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3.5

van 5

8

Reviews & awards

11/09/2011

Deutschland

Deutschland

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HTS3531 5.1 Home Entertainment-System

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HTS3531 5.1 Home Entertainment-System

10/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Excelent Value for Money

Easy to set up, good looking, excellent sound. Has HDMI and Digital Optical In which means I have surround sound from my PS3 and TV as well.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HTS3531 5.1 Home theatre

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HTS3531 5.1 Home theatre

09/05/2014

Deutschland

Deutschland

top

für denn preis ein top Produkt. lief fast 2 Jahre durchgehend. nur neues gekauft für mehr leistung

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HTS3531 5.1 Home Entertainment-System

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HTS3531 5.1 Home Entertainment-System

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