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Niet meer leverbaar
Comfortabel en nauwkeurig
Dit volledig afwasbare scheerapparaat is voorzien van een uniek precisiescheersysteem. De ultraplatte scheerhoofden hebben sleuven voor het scheren van lange haren en gaatjes voor de kortste stoppels.
Snel opladen
Het Philips-scheerapparaat heeft ultradunne scheerhoofden met sleuven voor het scheren van lange haren en gaatjes voor de kortste stoppels.
Volgt automatisch alle contouren van uw gezicht en hals.
Het huidvriendelijke profiel van deze Philips-scheerhoofden zorgt ervoor dat het apparaat soepel over uw huid glijdt voor een comfortabele scheerbeurt.
4.1
van 5
107
Reviews & awards
89%
beveelt dit product aan
mararantzcd11le
23/12/2020
Nederland
Zeer goed scheer apparaat van Philips
Ik heb hem 10 jaar gebruikt en met plezier en ik heb nu een nieuwe Philishave
Voordelen
Heeft lange levensduur.
Nadelen
Geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 7000 Series HQ7360 Elektrisch scheerapparaat
Date of Use 2018-12-23
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 7000 Series HQ7360 Elektrisch scheerapparaat
Date of Use 2018-12-23
Wollie39
12/10/2011
Nederland
Fijn scheerapparaat wat goed "in de hand" ligt.
Dit apparaat scheert uitstekend. Goed schoon te houden en redelijke scheertijd,voordat weer opgeladen dient te worden.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 7000 Series HQ7360 Elektrisch scheerapparaat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 7000 Series HQ7360 Elektrisch scheerapparaat
mikkie
09/10/2011
Nederland
een uitstekend apparaat
het apparaat ligt prettig in de hand, scheert uitstekend, is betrekkelijk stil. het is gemakkelijk te legen en blijft verrassend lang werken na opladen (ca. 2 weken). opm. mijn apparaat wijkt iets af van de afbeelding: ik vind geen serienummer op het apparaat maar wel een grote 7 (7 dagen).
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 7000 Series HQ7360 Elektrisch scheerapparaat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 7000 Series HQ7360 Elektrisch scheerapparaat
Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024.