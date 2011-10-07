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NIVEA 7000 series Elektrisch scheerapparaat
Niet meer leverbaar
Philips ondersteuning
HQ7330/19
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Alles (3)
Kan ik de batterij van mijn Philips-scheerapparaat vervangen?
Welk soort schuim of gel kan ik gebruiken in combinatie met mijn Philips-scheerapparaat?
Hoe krijg ik de beste resultaten met het Philips-scheerapparaat?
ShaversReinigingsborstel
Electricshaver7000, S000Scheerhoofdhouder
Reinigingsspray voor scheerhoofden
Mijn Philips-scheerapparaat werkt niet
Ik krijg geen goede resultaten met mijn Philips-scheerapparaat
Mijn Philips-scheerapparaat lekt water
Ik heb huidproblemen na het gebruik van mijn Philips-scheerapparaat
Mijn Philips-scheerapparaat maakt een hard geluid