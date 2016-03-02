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  • Altijd glad scheren
  • Altijd glad scheren
  • Altijd glad scheren
  • Altijd glad scheren
  • Altijd glad scheren
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  • Altijd glad scheren
  • Altijd glad scheren
  • Altijd glad scheren
  • Altijd glad scheren

scheerhoofden

HQ56/50

4.2
| (36) Reviews & awards | 91% beveelt dit product aan
Altijd glad scheren
Binnen twee jaar scheren de scheerhoofden negen miljoen haren van uw gezicht. Vervang de scheerhoofden voor een optimaal resultaat.
Bekijk alle voordelen

Vervang de scheerhoofden om de 2 jaar voor optimale resultaten

Altijd glad scheren

  • CloseCut

  • Past op de HQ900-serie

  • Past op de HQ64, HQ66, HQ68 en HQ69

Scheert zelfs de kortste haartjes

CloseCut-messen, duurzaam en zelfslijpend voor een gladde scheerbeurt

CloseCut-messen, duurzaam en zelfslijpend voor een gladde scheerbeurt

CloseCut-mesjes zijn tot in detail ontworpen voor een betrouwbaar glad scheerresultaat, elke keer opnieuw. De duurzame zelfslijpende mesjes verslijten niet zodat u snel en efficiënt kunt blijven scheren.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.2

van 5

36

Reviews & awards

91%

beveelt dit product aan

02/03/2016

Nederland

Nederland

handig in gebruik

goed scheerresultaat ,accu werkt prima . Makkelijk te reinigen en goed in de hand liggend apparaat.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HQ56/50 scheerhoofden

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HQ56/50 scheerhoofden

01/06/2015

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Scheerkop vervanging is sucsesvol!

Het vervangen van de scheerkoppen is, zoals Philips aanbeveelt, succesvol. Zoals Philips aanbeveelt is het vervangen van de koppen elke 2 jaar, nu ja, in mijn geval iets langer, een succes. De nieuwe koppen scheren beter. Een opmerking nog: naast slijtage op de koppen, kan ook slijtage op het koppen armatuur ontstaan. Na 5 jaar zijn deze ook niet meer helemaal in orde. Een vraag dus: zijn de armaturen ook na te bestellen?

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HQ56/50 scheerhoofden

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HQ56/50 scheerhoofden

08/02/2012

Nederland

Nederland

Glad gezicht

Snelle levering om er weer glad uit te zien. Juiste product, past altijd dus.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HQ56/50 scheerhoofden

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HQ56/50 scheerhoofden

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