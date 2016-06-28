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Niet meer leverbaar
Reinigt en smeert
Cool Breeze-geur
Jet Clean-oplossing voor optimaal onderhoud; na het reinigen ruikt, oogt en presteert het scheerhoofd weer als nieuw.
Na het reinigen ruiken, ogen en presteren de scheerhoofden van uw elektrische Philips-scheerapparaat weer als nieuw.
4.3
van 5
64
Reviews & awards
90%
beveelt dit product aan
NOLLIE62
28/06/2016
Nederland
PRODUCT DOET WAAR HET VOOR GEMAAKT IS !!!!
Een heel goed product , ik gebruik dit al vanaf het begin van het ontstaan. Vormt een prima combinatie met het scheerapparaat.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HQ200/50 Jet Clean-reinigingsoplossing
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HQ200/50 Jet Clean-reinigingsoplossing
eltjo33
20/09/2013
Nederland
prima product om de kop van de shave weer fris te maken
goed product;laat zien waarvoor het gemaakt is. makkelijk in gebruik, maakt de scheerkop weer schoon en fris
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HQ200/50 Jet Clean-reinigingsoplossing
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HQ200/50 Jet Clean-reinigingsoplossing
Hansvrod1943
09/10/2011
Nederland
Uitstekend product.
Na elke scheerbeurt spoel ik de koppen onder lauw water af en leg het apparaat met geopende koppen op zijn plek. Om de 14 dagen zet ik mijn scheerapparaat in de Jetcleaner. Op deze manier is het apparaat altijd super schoon en opgeladen. Ik woon op twee adressen en tijdens de reis gaat het scheerapparaat, met de beschermer op zijn kop, moeiteloos mee.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HQ200/03 Jet Clean-reinigingsoplossing
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HQ200/03 Jet Clean-reinigingsoplossing