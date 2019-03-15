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Niet meer leverbaar
Snel steil en glanzend
Dankzij de speciaal ontworpen langere platen van de nieuwe Essential Care-straightener creëer je snel en eenvoudig die steile look zonder je haar te beschadigen.
Langere platen (100 mm)
Professionele temperatuur van 210 °C
Keramische platen
De langere platen zorgen voor een beter contact met het haar en helpen je sneller een perfect steil resultaat te verkrijgen.
Dankzij deze hoge temperatuur kun je het model van je kapsel veranderen, voor het perfecte resultaat waarnaar je op zoek bent.
Dankzij de korte opwarmtijd kun je de straightener binnen 60 seconden gebruiken
4.2
van 5
6
Reviews & awards
83%
beveelt dit product aan
rociopl
15/03/2019
España
Gran calidad a un buen precio
Hace un mes aprox que tengo la plancha Essential Care de Philips. Es súper ligera, no pesa nada con lo cual apenas te cansas y facilita el proceso. Es muy facil de poner en marcha, tiene un botón de encendido/apagado, alcanca los 210 grados muy rápidamente, una temperatura ideal para un alisado óptimo ; dispone de cable giratorio que viene genial y un mecanismo de cierre ( bloqueo ) de las placas alisadoras. Decir que la primera impresión ha sido muy buena , yo tengo el pelo ondulado/rizado y me ha dejado el pelo con un buen alisado y con brillo, ha sido súper rápido con un par de pasadas en cada mechón he conseguido este resultado. Es recomendable utilizarla después de lavar y secar bien el cabello, ademas de utilizar un protector de calor. Para finalizar, dejar el aparato en una superficie que resista el calor hasta enfriarse ( se enfria rapidamente ) , limpiar las placas , y bloquear las placas alisadoras para guardarla, que también se puede colgar por la anilla que tiene. También se puede utilizar para crear formas en el pelo, unas ondas mas o menos marcadas segun el gusto! Te salva de algun apuro oara conseguir un resultado mas formal y arreglado. Por ponerle alguna pega es que no tiene regulador por temperaturas, pero estoy contentisima.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HP8319/00 Essential Care
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HP8319/00 Essential Care
jeanmanath
18/12/2015
France
Geverifieerde koper
Produit de bonne qualité
Produit très facile d'utilisation, bien sécurisé, à recommander...
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HP8319/00 Essential Care
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HP8319/00 Essential Care
123hoi659
06/10/2015
Nederland
het is een fijne goed werkende tang
love this product. wanneer je het gebruikt is je haar na 5 sec al recht. het is amazing
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HP8319/00 Essential Care
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HP8319/00 Essential Care