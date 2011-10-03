Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Niet meer leverbaar
SalonStraight
Keramiek
Keramiek is microscopisch glad en van nature duurzaam, wat het een van de beste materialen voor ontkrulplaten maakt. De platen glijden moeiteloos door het haar en geven het een perfecte glans.
Op deze hoge temperatuur kun je het model van je haar veranderen en krijg je een perfect resultaat alsof je net naar de kapper bent geweest.
Dankzij de korte opwarmtijd kun je de straightener binnen 60 seconden gebruiken
4.5
van 5
2
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
maggie
03/10/2011
United Kingdom
bought for the wife:
my wife said the product was very good as she uses it for travelling ,so she is happy with it.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HP8300 Straightener
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HP8300 Straightener
Julinette02
20/03/2011
France
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HP8300/00 Lisseur
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HP8300/00 Lisseur