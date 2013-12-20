N'ayant pas l'habitude de pratiquer ce genre d'épilations, je suis très satisfaite. Serte, il est bruyant et il fonctionne avec le fil d'alimentation (ce qui d'après moi est préférable pour ne pas être limiter dans la durée de l'épilation) ce sont des détails qui pour moi ne sont pas gênants. Il est peu douloureux, tout à fait supportable! Les accessoires sont cependant pas forcement utiles en dehors de la petite brosse et de la trousse qui est sympa! J'attends de voir sur la durée de vie de l'épilateur pour être tout à fait conquise!