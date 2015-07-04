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Satinelle Ice PremiumEpileerapparaat

HP6511/00

4.3

| (3) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan

Extra zacht, ultrasnel

De keramische schijven verwijderen de haren vanaf de wortel, waardoor uw huid heerlijk zacht aanvoelt. Deze oplaadbare epilator kunt u altijd en overal gebruiken!

Bekijk alle voordelen

Snoerloze epilator met massagesysteem

Extra zacht, ultrasnel

  • Draadloos

Sonische massage met aloë vera

Sonische massage met aloë vera

De huid wordt zacht gemasseerd waardoor het trekkende gevoel wordt verminderd en het epileren comfortabeler wordt.

Afspoelbaar epileerhoofd voor extra hygiëne en eenvoudig schoonmaken

Afspoelbaar epileerhoofd voor extra hygiëne en eenvoudig schoonmaken

Hypoallergene schijven met antibacteriële laag

Hypoallergene schijven met antibacteriële laag

Het keramische epileerhoofd heeft hypoallergene schijven, waarmee de kans op allergische reacties wordt verkleind.

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4.3

van 5

3

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

4
2
1

04/07/2015

Italia

Italia

miglior prodotto

e il migliore sul mercato...io lo uso da 6-7 anni e ancora funziona benissimo!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Satinelle Ice Premium HP6511/00 Epilatore

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Satinelle Ice Premium HP6511/00 Epilatore

15/05/2012

Italia

Italia

Eccellente prodotto.

Ritengo che questo apparecchietto sia eccezionale. Io da quando lo uso non conosco piu' un'estetista! ;) Rimuovo tranquillamente tutti i tipi di peli e, soprattutto la peluria del viso. Sono davvero soddisfatta del prodotto e del serio marchio Philips. Grazie davvero. E.V.

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Deze review is gemaakt voor Satinelle Ice Premium HP6511/00 Epilatore

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10/10/2011

France

France

Efficace sans plus

Une épilation rapide et "visible" : les poils épais disparaissent, par contre les plus fin se font oublier, on ne les voit pas mais on les sent. Compter 20minutes pour les deux demis jambes, plutot rapide à mon gout. En terme de douleur, ni plus ni moins qu'un autre. Utilisation sans fil très pratique, la batterie tient bien deux épilations #jambes aisselles maillot# consécutives sans défaillir. Pochette de rangement pratique, tout rentre dedans. Quelques appréhensions au début, vu qu'elle est métallique, mais depuis deux ans dans ma salle de bain, pas un point de rouille... Gros bémol par contre sur le nettoyage. Meme si la brosse permet d'enlever les poils restant dans les pinces et la tete d'épilation passe sous l'eau, impossible d'éviter que quelques poils se prennent dans les engrenages, voire ressurgissent de l'autre coté du mécanisme ! Encore des efforts à faire sur la simplicité de nettoyage #au bout de deux ans, ca commence à s'encrasser#. Bref, il fait ce qu'on lui demande, ni plus ni moins.

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Deze review is gemaakt voor Satinelle Ice Premium HP6511/00 Épilateur

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Deze review is gemaakt voor Satinelle Ice Premium HP6511/00 Épilateur

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