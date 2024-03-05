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Niet meer leverbaar

SatinelleEpileerapparaat

HP6503/00

4.3

| (498) Reviews & awards | 87% beveelt dit product aan

Satinelle Ice Premium

De eerste keramische epilator met hoogwaardige ijskoeler en sonisch massagesysteem.

Bekijk alle voordelen

De huidvriendelijkste epilator met ijs en sonische massage

Satinelle Ice Premium

Sonisch massagesysteem

Hoogfrequente massage beperkt het trekkende gevoel tot een minimum.

Hypoallergene schijven

Hypoallergene schijven

Vermindert de kans op allergische reacties en is extra zacht voor uw huid.

Hoogwaardige ijskoeler

Volgt perfect iedere ronding van het lichaam, zodat iedere plek optimaal wordt gekoeld en het epileergevoel wordt verzacht.

Technische specificaties

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Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.3

van 5

498

Reviews & awards

87%

beveelt dit product aan

05/03/2024

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Superfijne steelstofzuiger top prijs kwaliteit

Inmiddels hebben zowel ik, mijn dochter en recentelijk mijn zoon deze stofzuiger aangeschaft Makkelijk schoon te maken en te legen Door de draaibare voet kun je bovendien goed de hoeken zuigen en door het licht zie je precies waar je nog moet zuigen

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Deze review is gemaakt voor SpeedPro FC6726/01 Snoerloze steelstofzuiger

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Deze review is gemaakt voor SpeedPro FC6726/01 Snoerloze steelstofzuiger

04/12/2023

Nederland

Nederland

Philips-medewerker

Geverifieerde koper

Zuigt goed batterij op stand 1 goed.

[Employee of philipsglobal] Zuigt goed en lange batterij duur op stand 1. Hij zuigt het beste op stand 1 met steel zonder steel op stand 2 de hoge ook Super. Degelijk qua montage en schoonmaken.

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Deze review is gemaakt voor FC6728/01 SpeedPro Aqua snoerloze steelstofzuiger

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Deze review is gemaakt voor FC6728/01 SpeedPro Aqua snoerloze steelstofzuiger

24/03/2023

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Een geweldige all in one machine

Genoeg energy om mijn 97 vierkante meter appartement schoon te houden .

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Deze review is gemaakt voor FC6729/01 SpeedPro Aqua snoerloze steelstofzuiger

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Deze review is gemaakt voor FC6729/01 SpeedPro Aqua snoerloze steelstofzuiger

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