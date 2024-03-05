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Niet meer leverbaar
Satinelle Ice Premium
De eerste keramische epilator met hoogwaardige ijskoeler en sonisch massagesysteem.
Hoogfrequente massage beperkt het trekkende gevoel tot een minimum.
Vermindert de kans op allergische reacties en is extra zacht voor uw huid.
Volgt perfect iedere ronding van het lichaam, zodat iedere plek optimaal wordt gekoeld en het epileergevoel wordt verzacht.
4.3
van 5
498
Reviews & awards
87%
beveelt dit product aan
Yetteke
05/03/2024
Nederland
Geverifieerde koper
Superfijne steelstofzuiger top prijs kwaliteit
Inmiddels hebben zowel ik, mijn dochter en recentelijk mijn zoon deze stofzuiger aangeschaft Makkelijk schoon te maken en te legen Door de draaibare voet kun je bovendien goed de hoeken zuigen en door het licht zie je precies waar je nog moet zuigen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SpeedPro FC6726/01 Snoerloze steelstofzuiger
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SpeedPro FC6726/01 Snoerloze steelstofzuiger
Petro3
04/12/2023
Nederland
Philips-medewerker
Geverifieerde koper
Zuigt goed batterij op stand 1 goed.
[Employee of philipsglobal] Zuigt goed en lange batterij duur op stand 1. Hij zuigt het beste op stand 1 met steel zonder steel op stand 2 de hoge ook Super. Degelijk qua montage en schoonmaken.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor FC6728/01 SpeedPro Aqua snoerloze steelstofzuiger
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor FC6728/01 SpeedPro Aqua snoerloze steelstofzuiger
Bouv
24/03/2023
Nederland
Geverifieerde koper
Een geweldige all in one machine
Genoeg energy om mijn 97 vierkante meter appartement schoon te houden .
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor FC6729/01 SpeedPro Aqua snoerloze steelstofzuiger
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor FC6729/01 SpeedPro Aqua snoerloze steelstofzuiger
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