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  • Voor langdurig gladde benen
  • Voor langdurig gladde benen
  • Voor langdurig gladde benen
  • Voor langdurig gladde benen
  • Voor langdurig gladde benen
  • Voor langdurig gladde benen
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  • Voor langdurig gladde benen
  • Voor langdurig gladde benen
  • Voor langdurig gladde benen
  • Voor langdurig gladde benen
  • Voor langdurig gladde benen

Niet meer leverbaar

SatinelleSatinelle-epilator

HP6400/00

3.9
| (10) Reviews & awards
Voor langdurig gladde benen
Geniet van langdurig gladde benen dankzij deze epilator van Philips. Haren worden vanaf de wortel verwijderd, zodat uw benen tot wel vier weken glad blijven.
Bekijk alle voordelen

Snelle en efficiënte epilator

Voor langdurig gladde benen

  • Benen

Efficiënt epileersysteem verwijdert de haar vanaf de wortel

Efficiënt epileersysteem verwijdert de haar vanaf de wortel

Deze epilator is uitgerust met een efficiënt epileersysteem waardoor uw huid wekenlang zacht en glad blijft

Ergonomische handgreep met profiel voor een comfortabele grip

Ergonomische handgreep met profiel voor een comfortabele grip

De afgeronde vorm past perfect in uw hand zodat u comfortabel haar kunt verwijderen. Bovendien ziet het ontwerp er geweldig uit!

Twee snelheidsstanden voor een zachte epilatie en een optimaal resultaat

Twee snelheidsstanden voor een zachte epilatie en een optimaal resultaat

Extra snelheidskeuze voor dunne haren en moeilijk bereikbare plekken

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

Ga naar de onderdelen en accessoires

Onderdelen en accessoires

Recensies

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3.9

van 5

10

Reviews & awards

2

19/05/2020

Deutschland

Deutschland

Geverifieerde koper

Funktioniert immer noch

Ein Spitzen-Produkt, seit über 10 Jahren in Betrieb. Leider kein entsprechendes Nachfolgeprodukt gefunden (preiswert)

Voordelen

Langlebiges Produkt

Nadelen

Leider gibt es nach 10 Jahren keine Ersatzteile mehr

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Satinelle HP6400/00 Satinelle Epilierer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Satinelle HP6400/00 Satinelle Epilierer

16/04/2013

Italia

Italia

ottinmo

ottimo prodotto facile da pulire strappa delicato e molto bene anche i peli piccoli

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Satinelle HP6400/00 Epilatore Satinelle

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Satinelle HP6400/00 Epilatore Satinelle

24/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Philips Epillator!!!

The above item works well for me in more ways than one!!!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Satinelle HP6400/00 Epilator Satinelle

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Satinelle HP6400/00 Epilator Satinelle

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