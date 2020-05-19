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Niet meer leverbaar
HP6400/00
Benen
Deze epilator is uitgerust met een efficiënt epileersysteem waardoor uw huid wekenlang zacht en glad blijft
De afgeronde vorm past perfect in uw hand zodat u comfortabel haar kunt verwijderen. Bovendien ziet het ontwerp er geweldig uit!
Extra snelheidskeuze voor dunne haren en moeilijk bereikbare plekken
3.9
van 5
10
Reviews & awards
MoFe
19/05/2020
Deutschland
Geverifieerde koper
Funktioniert immer noch
Ein Spitzen-Produkt, seit über 10 Jahren in Betrieb. Leider kein entsprechendes Nachfolgeprodukt gefunden (preiswert)
Voordelen
Langlebiges Produkt
Nadelen
Leider gibt es nach 10 Jahren keine Ersatzteile mehr
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Satinelle HP6400/00 Satinelle Epilierer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Satinelle HP6400/00 Satinelle Epilierer
zanarinilara
16/04/2013
Italia
ottinmo
ottimo prodotto facile da pulire strappa delicato e molto bene anche i peli piccoli
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Satinelle HP6400/00 Epilatore Satinelle
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Satinelle HP6400/00 Epilatore Satinelle
smurfx57
24/07/2012
United Kingdom
Philips Epillator!!!
The above item works well for me in more ways than one!!!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Satinelle HP6400/00 Epilator Satinelle
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Satinelle HP6400/00 Epilator Satinelle