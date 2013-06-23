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Niet meer leverbaar
HP6366/00
Hard tegen haar, zacht voor uw huid
De Philips Double Contour Sensitive-ladyshave is ontworpen voor de vrouw van nu. Deze innovatieve ladyshave met dubbel scheerblad beschermt uw huid terwijl u deze prachtig glad scheert
5-in-1 Ladyshave
Wet & Dry
Geïntegreerde aloë-verastrip zorgt voor betere hydratatie van de huid, voor een comfortabele, veilige scheerbeurt
Overal scheren met deze snoerloze ladyshave
Droog of nat scheren
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3.0
van 5
50
Reviews & awards
Anoniem10
23/06/2013
Nederland
Prettig in bediening, fijn apparaat
Alles super glad, fijn in gebruik. Opvallend dat hij lang meegaat voordat je hem weer op moet laden.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Double Contour HP6366/00 Ladyshave Sensitive
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Double Contour HP6366/00 Ladyshave Sensitive
Kaasdrager
23/06/2013
Nederland
Prettig in bediening, fijn apparaat
Alles super glad, fijn in gebruik. Opvallend dat hij lang meegaat voordat je hem weer op moet laden.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Double Contour HP6366/00 Ladyshave Sensitive
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Double Contour HP6366/00 Ladyshave Sensitive
Wjsche57
23/06/2013
Nederland
Hij werkt goed
Hij is klein hij is goed schoon te houden lig goed in de hand en de batterij gaat lang mee ook onder de douche voldoet hij prima heb er geen klachten over
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Double Contour HP6366/00 Ladyshave Sensitive
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Double Contour HP6366/00 Ladyshave Sensitive
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