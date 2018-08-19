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Niet meer leverbaar
HP4585/00
Werkt op batterijen
Statische elektriciteit bestaat overal, vooral in een droge omgeving. Daardoor gaat je haar snel krullen en raakt het in de war. Om je te helpen om van dit vervelende probleem af te komen, hebben wij een eenvoudige oplossing: een ionische stijlborstel. De ionisator genereert negatieve ionen die de positieve lading van statische elektriciteit neutraliseren. Dit helpt bij het verminderen van pluizigheid en maakt je haar direct weer glad en glanzend. Voor het verbeteren van de diffusie van ionen op haar, houden we de ionisator dicht bij het kussen, zodat de ionen efficiënter over het haar worden verspreid tijdens het borstelen. Zie er vanaf nu altijd en overal netjes uit!
Alle borstelharen zijn naadloos om schade aan de hoofdhuid of vastzittende haren tijdens gebruik te voorkomen. De speciale ronde uiteinden hebben een groter oppervlak, waardoor ze zachter aanvoelen op een kwetsbare hoofdhuid.
Het optimaal ontworpen borstelkussen zorgt voor een betere krachtverdeling en volgt de contouren van het hoofd voor meer gemak en comfort. Het borstelen is nog steeds comfortabel, ondanks het compacte formaat. Je kunt dus gemakkelijk genieten van een snelle maar heerlijk kalmerende hoofdmassage, en je hebt altijd en overal glanzend en glad haar.
Prijzen
3.6
van 5
5
Reviews & awards
Lien123097
19/08/2018
Nederland
Een toverborstel
Wat een bijzonder goed product. Ook mooi doordacht design van de borstel en werkt maar op 1 batterij, ligt prettig in de hand. En op mijn haar werkt het echt als tovenarij, jee dat zoiets mogelijk is... ik heb pluizig heel fijn haar en de borstel maakt het zacht en glad. De borstel geeft ook een prettige massage en ontwart mijn haren op een zachte manier. Top, super, geweldig!!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor EasyShine HP4585/00 Ionische stijlborstel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor EasyShine HP4585/00 Ionische stijlborstel
Morgane
25/03/2018
België
Super snel glanzend Haar !
Geweldig na de eerste borstelbeurt voelde mijn haar superzacht en glanzend , minder kitten , minder statische electriciteit . Ik heb het gekocht om meer glans te Krijgen maar Kringle er ook superzacht haar door ..... een Echte aanrader zeker ook voor mensen met lang haar
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor EasyShine HP4585/00 Ionische stijlborstel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor EasyShine HP4585/00 Ionische stijlborstel
loutreheureuse
17/07/2017
België
impressionnant
compact et légère, les cheveux retrouvent douceur en un rien de temps!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor EasyShine HP4585/00 Brosse ionique
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor EasyShine HP4585/00 Brosse ionique