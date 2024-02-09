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Niet meer leverbaar

Wake-up Light

HF3520/01

4.1

| (802) Reviews & awards | 86% beveelt dit product aan

2 Prijzen

Natuurlijk wakker worden

Geïnspireerd door de zonsopgang maakt de Philips Wake-up Light gebruik van een combinatie van lichttherapie en geluid om u op een natuurlijke manier te wekken. De kleur van het ochtendlicht verandert van zacht ochtendrood via warm oranje in helder geel licht.

Bekijk alle voordelen

met een Wake-up Light en een kleurige zonsopgang

Natuurlijk wakker worden

  • Simulatie van gekleurde zonsopkomst

  • 5 natuurlijke geluiden

  • FM-radio en leeslamp

  • Tik om te sluimeren

De simulatie van een gekleurde zonsopgang wekt u op een natuurlijke manier

De simulatie van een gekleurde zonsopgang wekt u op een natuurlijke manier

Geïnspireerd door de zonsopgang wordt het licht geleidelijk sterker. Binnen 30 minuten verandert het van zacht ochtendrood in oranje om uw kamer uiteindelijk met helder geel licht te vullen. Dit proces van veranderend en feller wordend licht stimuleert uw lichaam om op een natuurlijke manier wakker te worden. Terwijl het licht feller wordt, zorgt het door u gekozen natuurlijke geluid er bovendien voor dat u helemaal wakker wordt en klaar bent voor de dag.

Keuze uit 5 verschillende natuurlijke wekgeluiden

Keuze uit 5 verschillende natuurlijke wekgeluiden

Op de ingestelde wektijd zorgt natuurlijk geluid ervoor dat u op een prettige manier helemaal wakker wordt. In anderhalve minuut hoort u het geselecteerde geluid langzaam toenemen tot het geselecteerde niveau. Er zijn vijf natuurlijke geluiden waaruit u kunt kiezen: vogels in het bos, Boeddha, yoga, golven in de oceaan en klanschalen uit Nepal.

De FM-radio wekt u met uw favoriete programma

De FM-radio wekt u met uw favoriete programma

Luister naar uw favoriete radioprogramma terwijl u wakker wordt.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Prijzen

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Recensies

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4.1

van 5

802

Reviews & awards

86%

beveelt dit product aan

09/02/2024

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

SmartSleep HF3519/01 Wake-up Light

mijn SmartSleep HF3519/01 Wake-up Light is een hele fijne om in slaap te komen en ook om gewekt te worden . en instellen is een makkie .

Voordelen

doet wat het doet

Nadelen

geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SmartSleep HF3519/01 Wake-up Light

Datum gebruik 2023-01-08

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SmartSleep HF3519/01 Wake-up Light

Datum gebruik 2023-01-08

01/05/2022

Nederland

Nederland

natuurlijk rustig wakker worden

De eerste morgen dacht ik nog, hebben we hier in den Bosch nu ook al zeemeeuwen??? Maar het was de wekker. Het wakker worden werkt heel natuurlijk, met de telefoon schrik ik wakker en ben ik chagerijnig, met de wake up light word ik rustig wakker. Verder oerdegelijk product, je kan hem ook uit het raam gooien en weer naast je bed zetten.

Voordelen

design, degelijkheid, instelbare zonsopgang (hoe lang de zonsopgang duurt)

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SmartSleep HF3519/01 Wake-up Light

Datum gebruik 2020-05-01

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SmartSleep HF3519/01 Wake-up Light

Datum gebruik 2020-05-01

27/11/2021

Nederland

Nederland

Heerlijk wakker worden en heerlijk in slaap vallen

Het licht is zo veel beter geworden vergeleken met de eerste wakeup lights. Geluid is veel beter (minder blikkerig) en vooral gaan slapen met de nachtlamp, op de één op andere manier slaap ik dieper en beter!

Voordelen

Vorm van licht en het helpt met de nachtrust

Nadelen

de knopjes leren kennen en vooral hoe zet je de wekker uit :-)

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SmartSleep HF3519/01 Wake-up Light

Datum gebruik 2020-10-27

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SmartSleep HF3519/01 Wake-up Light

Datum gebruik 2020-10-27

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