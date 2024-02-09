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Niet meer leverbaar
Natuurlijk wakker worden
Geïnspireerd door de zonsopgang maakt de Philips Wake-up Light gebruik van een combinatie van lichttherapie en geluid om u op een natuurlijke manier te wekken. De kleur van het ochtendlicht verandert van zacht ochtendrood via warm oranje in helder geel licht.
Simulatie van gekleurde zonsopkomst
5 natuurlijke geluiden
FM-radio en leeslamp
Tik om te sluimeren
Geïnspireerd door de zonsopgang wordt het licht geleidelijk sterker. Binnen 30 minuten verandert het van zacht ochtendrood in oranje om uw kamer uiteindelijk met helder geel licht te vullen. Dit proces van veranderend en feller wordend licht stimuleert uw lichaam om op een natuurlijke manier wakker te worden. Terwijl het licht feller wordt, zorgt het door u gekozen natuurlijke geluid er bovendien voor dat u helemaal wakker wordt en klaar bent voor de dag.
Op de ingestelde wektijd zorgt natuurlijk geluid ervoor dat u op een prettige manier helemaal wakker wordt. In anderhalve minuut hoort u het geselecteerde geluid langzaam toenemen tot het geselecteerde niveau. Er zijn vijf natuurlijke geluiden waaruit u kunt kiezen: vogels in het bos, Boeddha, yoga, golven in de oceaan en klanschalen uit Nepal.
Luister naar uw favoriete radioprogramma terwijl u wakker wordt.
Prijzen
4.1
van 5
802
Reviews & awards
86%
beveelt dit product aan
paul stanley
09/02/2024
Nederland
Geverifieerde koper
SmartSleep HF3519/01 Wake-up Light
mijn SmartSleep HF3519/01 Wake-up Light is een hele fijne om in slaap te komen en ook om gewekt te worden . en instellen is een makkie .
Voordelen
doet wat het doet
Nadelen
geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SmartSleep HF3519/01 Wake-up Light
Datum gebruik 2023-01-08
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SmartSleep HF3519/01 Wake-up Light
Datum gebruik 2023-01-08
Sjoerdinoo
01/05/2022
Nederland
natuurlijk rustig wakker worden
De eerste morgen dacht ik nog, hebben we hier in den Bosch nu ook al zeemeeuwen??? Maar het was de wekker. Het wakker worden werkt heel natuurlijk, met de telefoon schrik ik wakker en ben ik chagerijnig, met de wake up light word ik rustig wakker. Verder oerdegelijk product, je kan hem ook uit het raam gooien en weer naast je bed zetten.
Voordelen
design, degelijkheid, instelbare zonsopgang (hoe lang de zonsopgang duurt)
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SmartSleep HF3519/01 Wake-up Light
Datum gebruik 2020-05-01
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SmartSleep HF3519/01 Wake-up Light
Datum gebruik 2020-05-01
SEVS
27/11/2021
Nederland
Heerlijk wakker worden en heerlijk in slaap vallen
Het licht is zo veel beter geworden vergeleken met de eerste wakeup lights. Geluid is veel beter (minder blikkerig) en vooral gaan slapen met de nachtlamp, op de één op andere manier slaap ik dieper en beter!
Voordelen
Vorm van licht en het helpt met de nachtrust
Nadelen
de knopjes leren kennen en vooral hoe zet je de wekker uit :-)
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SmartSleep HF3519/01 Wake-up Light
Datum gebruik 2020-10-27
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SmartSleep HF3519/01 Wake-up Light
Datum gebruik 2020-10-27