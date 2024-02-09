Deze wekker voldoet volledig aan mijn verwachtingen. De Wake-up light maakt het een stuk eenvoudiger om op te staan maar ook de inslaap functie werkt super. De Wake-up Light is zeer gebruiksvriendelijk. De gebruiksaanwijzing is heel duidelijk. De toetsen werken zeer prettig door middel van tiptoetsen. Er zijn maar liefst 6 verschillende wekgeluiden die allen zeer natuurlijk zijn. En als je niet zo van deze manier van wekken houdt dan kun je ook de radio instellen. Inmiddels heb ik alle geluiden getest en de rustgevende muziek met hier en daar een vogeltje is mijn favoriet gebleken. De zonsopgang simulatie kun je in verschillende sterktes zetten, dit is heel persoonlijk. Bij het eerste gebruik was ik wel een beetje bang dat ik niet gewekt zou worden door deze wekker maar niets is minder waar. De zonsopgang simulatie kun je zelf instellen wanneer deze start. Ik laat het beginnen zo'n 30 minuten voordat ik wakker wil worden. In deze 30 minuten merk ik dat ik langzaam wakker wordt. Na 30 minuten beginnen de vogels zachtjes aan te fluiten en weet ik dat het tijd is om uit mijn bed te gaan. Het is wel even wennen als je wakker wordt met een zonnetje en buiten blijkt het te regenen. Doordat ik op deze manier wakker wordt heb ik het idee dat ik meer energie heb gedurende de dag. De wekker is ook handig om als lamp te gebruiken bijvoorbeeld bij het lezen van een boek voor het slapen gaan. Of het gebruik van de radio als je aan het werk bent. De functie om in slaap te vallen bij een nagebootste zonsondergang vind ik een aangename bijkomstigheid. Dit kun je eventueel met muziek of natuurgeluiden instellen. Bij het gebruik van deze functie dooft de lamp binnen een zelf ingestelde tijd. Het licht dooft langzaam en val je heerlijk rustig in slaap. Mijn eindconclusie: Ik vind het heerlijk wakker worden met deze wekker, zeer handig in het gebruik en een mooi design.