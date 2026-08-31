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Niet meer leverbaar

SENSEO® HD7830/71

HD7830/71

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Sublieme vormgeving met metallic accenten

Sublieme smaak gaat samen met sublieme vormgeving. De metallic accenten van uw SENSEO® koffiezetapparaat geven u niet alleen plezier bij het koffiezetten, maar geven ook stijl aan uw keuken.

Een of twee kopjes SENSEO® koffie in minder dan een minuut

Een of twee kopjes SENSEO® koffie in minder dan een minuut

Met het SENSEO® koffiezetapparaat kunt u al in ongeveer 30 seconden genieten van een verrukkelijk, vers gezet kopje koffie en in minder dan een minuut van twee kopjes koffie.

Waterniveaulampjes voor meer gebruiksgemak

Met de oplichtende waterniveaulampjes van de knoppen voor een of twee kopjes weet u altijd of er voldoende water in het waterreservoir zit voor een vers kopje SENSEO® koffie.

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