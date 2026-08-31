Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Niet meer leverbaar
HD7830/71
Sublieme smaak gaat samen met sublieme vormgeving. De metallic accenten van uw SENSEO® koffiezetapparaat geven u niet alleen plezier bij het koffiezetten, maar geven ook stijl aan uw keuken.
Met het SENSEO® koffiezetapparaat kunt u al in ongeveer 30 seconden genieten van een verrukkelijk, vers gezet kopje koffie en in minder dan een minuut van twee kopjes koffie.
Met de oplichtende waterniveaulampjes van de knoppen voor een of twee kopjes weet u altijd of er voldoende water in het waterreservoir zit voor een vers kopje SENSEO® koffie.
Recensies