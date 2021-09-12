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Nieuw
Betrouwbaar en krachtig trimmen
Bied jezelf of je dierbaren een perfect, gelijkmatig en precies kapsel met de Philips Hairclipper 3000, voorzien van zelfslijpende mesjes die lang scherp blijven. Ontdek de krachtige prestaties van een apparaat met snoer.
Zelfslijpende mesjes
9 lengte-instellingen
Trim and Flow
Gebruik met snoer
Met 9 lengte-instellingen met stappen van 3 mm biedt deze tondeuse je de volledige controle over je kapsel. Met de verstelbare kam kun je een lengte van 3 mm tot 24 mm trimmen. Als je de kam verwijdert, kun je een nauwkeurige resultaat van 0,5 mm bereiken. Betrouwbaar en eenvoudig trimmen.
Onze zelfslijpende mesjes van 41 mm blijven lang scherp en snijden soepel door het haar, waardoor je elke keer een gelijkmatig en perfect kapsel krijgt.
Geniet van een perfecte trimbeurt van begin tot eind. De Trim and Flow-kam is ontworpen om het haar in beweging te houden, waardoor verstopping wordt voorkomen en je tondeuse moeiteloos kan bewegen. Dit helpt je om constant de controle te behouden en zonder onderbrekingen je gewenste stijl te realiseren.
4.1
van 5
490
Reviews & awards
85%
beveelt dit product aan
Teijema
12/09/2021
Nederland
Geverifieerde koper
Fijne en handzame tondeuse
Fijne tondeuse omdat het een lichtgewicht is en heel snel en precies is.
Voordelen
Snel en precies.
Nadelen
Kan niet onder de douche.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 3000 HC3530/15 Tondeuse
Date of Use 2020-08-12
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 3000 HC3530/15 Tondeuse
Date of Use 2020-08-12
qthomas
08/09/2021
Nederland
Onderdeel van promotie
Voor de prijs een prima tondeuse
Ik heb kort maar behoorlijk dik haar. Maar dat zal deze tondeuse er niet van weerhouden het toch kort te krijgen. Eens in de zoveel tijd lukt het niet naar de kapper te gaan en doet mijn vrouw mijn haar scheren. Aangezien het maar af en toe is, zie ik geen noodzaak in het kopen van een dure tondeuse. Deze tondeuse is zeer betaalbaar en heeft genoeg standen (alhoewel ik er maar 3 nodig heb). Het enige minput zou kunnen zijn dat het opladen redelijk lang duurt, maar dat is vooral als je het vergeten bent of spontaan wilt doen.
Voordelen
Prijs, Standen, Scheert goed, Goede prijs/kwaliteit
Nadelen
Opladen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 3000 HC3525/15 Tondeuse
Date of Use 2020-08-08
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 3000 HC3525/15 Tondeuse
Date of Use 2020-08-08
Voetbalfanaatje
08/09/2021
Nederland
Onderdeel van promotie
Werkt prima!
De tondeuse werkt prima. Het selecteren van de lengte is super eenvouding. De mesjes zijn scherp en werken zoals het hoort. Wat ook ideaal is, is dat de batterij super lang meegaat. Opladen hoef ik maar een keer in de maand te doen, terwijl ik de tondeuse écht super veel gebruik. Het design is mooi en ligt ook lekker in de hand. Kortom; een goed werkende tondeuse voor een schappelijke prijs.
Voordelen
Lange batterijduur
Nadelen
Handleiding is niet nodig, maar zou eenvoudiger kunnen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 3000 HC3525/15 Tondeuse
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 3000 HC3525/15 Tondeuse
Na registratie op Philips.com binnen 90 dagen na aankoop.