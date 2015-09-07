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Alle series

  • HAARTRIMMER 3000-serie - trimt twee keer zo snel*
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  • HAARTRIMMER 3000-serie - trimt twee keer zo snel*
  • HAARTRIMMER 3000-serie - trimt twee keer zo snel*
  • HAARTRIMMER 3000-serie - trimt twee keer zo snel*
  • HAARTRIMMER 3000-serie - trimt twee keer zo snel*
  • HAARTRIMMER 3000-serie - trimt twee keer zo snel*
  • HAARTRIMMER 3000-serie - trimt twee keer zo snel*
  • HAARTRIMMER 3000-serie - trimt twee keer zo snel*
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • HAARTRIMMER 3000-serie - trimt twee keer zo snel*
  • HAARTRIMMER 3000-serie - trimt twee keer zo snel*
  • HAARTRIMMER 3000-serie - trimt twee keer zo snel*
  • HAARTRIMMER 3000-serie - trimt twee keer zo snel*
  • HAARTRIMMER 3000-serie - trimt twee keer zo snel*
  • HAARTRIMMER 3000-serie - trimt twee keer zo snel*

Niet meer leverbaar

Hairclipper series 3000Tondeuse

HC3420/15

4
| (114) Reviews & awards | 82% beveelt dit product aan
HAARTRIMMER 3000-serie - trimt twee keer zo snel*
De duurzame HAARTRIMMER 3000-serie is gemaakt om te presteren. Het innovatieve knipelement, de roestvrijstalen mesjes en verstelbare kam zijn ontworpen voor sneller en beter trimmen, keer op keer.
Bekijk alle voordelen

met DualCut-technologie voor sneller en beter trimmen

HAARTRIMMER 3000-serie - trimt twee keer zo snel*

  • Roestvrijstalen messen

  • 13 lengtestanden

  • 60 min. draadloos gebruik/8 uur opladen

Dubbel geslepen knipelement voor minder wrijving

Dubbel geslepen knipelement voor minder wrijving

Knip elk haartype met onze geavanceerde DualCut-technologie, met een dubbel geslepen knipelement voor minder wrijving. Het innovatieve knipelement is ontworpen om keer op keer te presteren, waarmee u twee keer sneller knipt dan met gewone Philips-haartrimmers.*

Zelfslijpende stalen messen voor langdurige scherpte

Zelfslijpende stalen messen voor langdurige scherpte

Zelfslijpende roestvrijstalen messen voor langdurige scherpte.

13 eenvoudig selecteerbare en vergrendelbare lengtestanden: 0,5 mm - 23 mm

13 eenvoudig selecteerbare en vergrendelbare lengtestanden: 0,5 mm - 23 mm

Stel eenvoudig de gewenste lengte in met de instelbare kam. Kies uit 12 vergrendelbare lengtestanden, van 1 mm tot 23 mm, met precies 2 mm tussen elke lengte. Of gebruik de trimmer zonder kam voor een glad trimresultaat van 0,5 mm.

Technische specificaties

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Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.0

van 5

114

Reviews & awards

82%

beveelt dit product aan

07/09/2015

België

België

Geverifieerde koper

Heel goede werking en vormgeving

Ligt heel goed in de hand en doet zijn werk uitstekend.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 3000 HC3420/15 Tondeuse

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 3000 HC3420/15 Tondeuse

30/03/2017

Deutschland

Deutschland

Super Gerät

Wirklich alles super konnte allein meine haare schneiden ohne das jemand helfen musste liegt leicht in der Hand. Kratzt nicht und zieht nicht.Bin sehr zu frieden.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 3000 HC3420/15 Haarschneider

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 3000 HC3420/15 Haarschneider

14/03/2017

Deutschland

Deutschland

super gerät

ich bin sehr zufrieden mit dem gerät.ich kann das nur weiter empfehlen.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 3000 HC3420/15 Haarschneider

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 3000 HC3420/15 Haarschneider

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Voorwaarden

  1. Vergeleken met vorige Philips-model