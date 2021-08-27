[Deze beoordeling is verzameld als deel van een promotie.] Het strijkijzer is makkelijk in gebruik. Een licht strijkijzer. Er zit een groot waterreservoir bij. Bij het waterreservoir zit een kraantje voor de kalk. Dit is ook handig zo krijg je geen kalkaanslag in het reservoir. Het strijkijzer is snel warm. Binnen een minuut of 2 kun je al beginnen met strijken. Ik zou dit strijkijzer zeker aan mensen aanraden vooral als je een licht strijkijzer met een groot reservoir wil.