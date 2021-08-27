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Refurbishment
Niet meer leverbaar
Dit product is gereviseerd en getest door ons team. Meer informatie
Druk max. 6,5 bar
Stoomstoot van max. 420g
Waterreservoircapaciteit van 2,5 l
Ultralicht strijkijzer
Het strijkijzer met stoomgenerator is voorzien van een veilige draagvergrendeling die uw strijkijzer aan de voet bevestigt. Het strijkijzer kan er dan niet afvallen en de warme zoolplaat kan niet meer worden aangeraakt. Zo kan het strijkijzer veilig en eenvoudig worden vervoerd.
Het 2,5 liter waterreservoir is extra groot, zodat u het apparaat tot wel 3 uur aaneengesloten kunt gebruiken, zonder het reservoir bij te vullen. Het is ook transparant, zodat u een 360°-beeld van het reservoir krijgt, om gemakkelijk te kunnen zien hoe veel water u hebt om stoom te maken. Uw stoomgenerator heeft een grote vulopening, waardoor u eenvoudig het reservoir ook op ieder moment tijdens het strijken bij kunt vullen onder de kraan of met een kan of fles
Dankzij OptimalTEMP-technologie verspilt u geen tijd meer met het wijzigen van temperatuurinstellingen, wachten tot de temperatuur is aangepast of vooraf sorteren van kledingstukken. U strijkt al uw textiel, van jeans tot zijde, gegarandeerd zonder schroeiplekken met de perfecte combinatie van temperatuur en continue krachtige stoom.
4.7
van 5
305
Reviews & awards
95%
beveelt dit product aan
Hopdit
27/08/2021
Nederland
Geverifieerde koper
Mijn nieuwe hobby
Ik had een geweldige stoomgenerator tot dat hij stuk ging. Heb toen deze stoomgenerator aangeschaft heb er geen dag spijt van in een woord geweldig. Nooit meer kijken of je bout te heet is voor zijde stoffen je kunt gewoon alles strijken. Is gauw warm en is lichtgewicht dus in een woord geweldig.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Perfect Care Aqua Pro GC9420/80 Strijkijzer met stoomgenerator
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Perfect Care Aqua Pro GC9420/80 Strijkijzer met stoomgenerator
Mantelzorger1
18/08/2021
Nederland
Philips-medewerker
Ervaring a een paar maanden gebruik
[Employee of philipsglobal] Na een paar maanden gebruik van deze stoomgenerator blijkt het een perfect apparaat, had ik eerder moeten kopen, strijken is nu een oprecht plezier. Voorheen een gewoon stoomstrijkijzer gebruikt en toen overgestapt op een nieuwe (goedkope) stoomgenerator, bleek een miskoop. Feit is dat je niet voor de goedkope modellen moet gaan maar een duurder model is wereld van verschil. Goedkoop is duurkoop gaat ook hier op.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Perfect Care Aqua Pro GC9420/80 Strijkijzer met stoomgenerator
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Perfect Care Aqua Pro GC9420/80 Strijkijzer met stoomgenerator
R.H.
03/05/2021
Nederland
Geverifieerde koper
Een aanrader voor iedereen die regelmatig strijkt!
Altijd met een gewoon strijkijzer gestreken, wat een geweldig verschil, wanneer je met dit apparaat aan de slag gaat. Je gaat strijken bijna leuk vinden.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PerfectCare Aqua Pro GC9315/30 Stoomgenerator
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PerfectCare Aqua Pro GC9315/30 Stoomgenerator
tot 45% energiebesparing, gebaseerd op IEC 603311, ECO-modus in vergelijking met de TURBO-modus