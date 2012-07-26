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Niet meer leverbaar
Verwijdert gemakkelijk kreuken uit katoen en linnen
Dankzij Ionic DeepSteam verwijdert u zelfs de meest hardnekkige kreuken. Dit krachtige stoomstrijkijzer produceert 50% kleinere stoomdeeltjes die diep in stoffen als katoen en linnen dringen en eenvoudig een geweldig resultaat bieden!
Ionic DeepSteam
Het ionisatieproces zorgt voor kleinere stoomdeeltjes die nog dieper in de stof gaan. Zo worden de meest hardnekkige kreuken eenvoudig verwijderd.
Philips-stoomstrijkijzer met continue stoom tot 40 g/min geeft u de perfecte hoeveelheid stoom om alle kreuken efficiënt te verwijderen.
De SteamGlide is de beste Philips-zoolplaat voor uw stoomstrijkijzer: bijzonder krasbestendig, soepel glijdend en zeer eenvoudig schoon te maken.
Prijzen
4.3
van 5
10
Reviews & awards
80%
beveelt dit product aan
Mariner42
26/07/2012
United Kingdom
I find this iron faultless.
What I find especially useful is that if I forget to switch the iron off after use it will automatically turn off when it doesn't detect movement. The sole plate rarely needs cleaning.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Azur Ionic Steam iron
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Azur Ionic Steam iron
lindy
26/07/2012
United Kingdom
I find this iron faultless.
What I find especially useful is that if I forget to switch the iron off after use it will automatically turn off when it doesn't detect movement. The sole plate rarely needs cleaning.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Azur Ionic Steam iron
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Azur Ionic Steam iron
mobeen
25/07/2012
United Kingdom
philips azur iron made my life a lot easier
its exelent steam system save my time when ironing my children's school clothes I think every house wife should have it its brilient
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Azur Ionic Steam iron
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Azur Ionic Steam iron