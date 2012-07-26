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  • Verwijdert gemakkelijk kreuken uit katoen en linnen
  • Verwijdert gemakkelijk kreuken uit katoen en linnen

Niet meer leverbaar

Azur IonicStoomstrijkijzer

GC4641/02

4.3

| (10) Reviews & awards | 80% beveelt dit product aan

1 Prijs

Verwijdert gemakkelijk kreuken uit katoen en linnen

Dankzij Ionic DeepSteam verwijdert u zelfs de meest hardnekkige kreuken. Dit krachtige stoomstrijkijzer produceert 50% kleinere stoomdeeltjes die diep in stoffen als katoen en linnen dringen en eenvoudig een geweldig resultaat bieden!

Bekijk alle voordelen

Krachtig strijken met Ionic DeepSteam

Verwijdert gemakkelijk kreuken uit katoen en linnen

  • Ionic DeepSteam

50% kleinere stoomdeeltjes komen dieper in de meest hardnekkige kreuken

50% kleinere stoomdeeltjes komen dieper in de meest hardnekkige kreuken

Het ionisatieproces zorgt voor kleinere stoomdeeltjes die nog dieper in de stof gaan. Zo worden de meest hardnekkige kreuken eenvoudig verwijderd.

Continue stoomproductie tot 40 g/min

Continue stoomproductie tot 40 g/min

Philips-stoomstrijkijzer met continue stoom tot 40 g/min geeft u de perfecte hoeveelheid stoom om alle kreuken efficiënt te verwijderen.

De SteamGlide-zoolplaat is een Philips-zoolplaat van topkwaliteit

De SteamGlide-zoolplaat is een Philips-zoolplaat van topkwaliteit

De SteamGlide is de beste Philips-zoolplaat voor uw stoomstrijkijzer: bijzonder krasbestendig, soepel glijdend en zeer eenvoudig schoon te maken.

Technische specificaties

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Onderdelen en accessoires

Prijzen

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Recensies

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4.3

van 5

10

Reviews & awards

80%

beveelt dit product aan

3
1

26/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

I find this iron faultless.

What I find especially useful is that if I forget to switch the iron off after use it will automatically turn off when it doesn't detect movement. The sole plate rarely needs cleaning.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Azur Ionic Steam iron

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Azur Ionic Steam iron

26/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

I find this iron faultless.

What I find especially useful is that if I forget to switch the iron off after use it will automatically turn off when it doesn't detect movement. The sole plate rarely needs cleaning.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Azur Ionic Steam iron

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Azur Ionic Steam iron

25/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

philips azur iron made my life a lot easier

its exelent steam system save my time when ironing my children's school clothes I think every house wife should have it its brilient

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Azur Ionic Steam iron

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Azur Ionic Steam iron

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