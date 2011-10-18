Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Niet meer leverbaar
GC3630/02
100% stoomkracht, 20%* minder energieverbruik
De innovatieve functie van dit Philips-stoomstrijkijzer biedt 100% stoomkracht voor grondige verwijdering van kreuken. Bovendien bespaart u automatisch 20%* op uw energieverbruik, omdat er geen stoom verloren gaat.
Zachte handgreep
Dankzij het druppelstopsysteem op het Philips-stoomstrijkijzer kunt u fijne stoffen op lage temperatuur strijken zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over watervlekken.
Het Double Active Calc-systeem op uw Philips-stoomstrijkijzer voorkomt kalkaanslag dankzij kalkwerende pillen en de eenvoudig te gebruiken Calc-Clean-functie.
Automatische energiebesparing De innovatieve functie van dit Philips-stoomstrijkijzer biedt 100% stoomkracht voor grondige verwijdering van kreuken. Bovendien bespaart u automatisch op uw energieverbruik, omdat er geen stoom verloren gaat.
Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips
Ga naar de onderdelen en accessoires
Prijzen
3.5
van 5
8
Reviews & awards
Riooo
18/10/2011
Nederland
Strijkt moeiteloos
Ik ben erg tevreden over mijn nieuwe strijkijzer, maar nog meer ben ik tevreden over de service: ik kreeg deze omdat mijn vorige lekte en degene die ik nu heb is er duidelijk eentje van een betere klasse, zonder bijbetalen en zelfs zonder aankoopbewijs.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor EnergyCare GC3630 Stoomstrijkijzer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor EnergyCare GC3630 Stoomstrijkijzer
Sofietje
12/10/2011
Nederland
Dit produkt voldoet aan onze wensen
Het strijkijzer ligt goed in de hand, is licht en strijkt prima
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor EnergyCare GC3630 Stoomstrijkijzer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor EnergyCare GC3630 Stoomstrijkijzer
Makuba37
11/10/2011
Nederland
De eigenschappen van dit product zijn goed
Tot nog toe heb ik geen klachten. In het begin vond ik het strijkijzer wat zwaar, maar dat bleek een kwestie van gewenning
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor EnergyCare GC3630 Stoomstrijkijzer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor EnergyCare GC3630 Stoomstrijkijzer