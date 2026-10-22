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Niet meer leverbaar
FWD876/58
De MAX Sound-technologie versterkt de bas, maximaliseert de volumeprestaties en creëert een indrukwekkende luisterervaring met slechts één druk op de knop. De geavanceerde elektronische circuits kalibreren bestaande geluids- en volume-instellingen en bas en volume worden maximaal versterkt zonder dat dit leidt tot vervorming. Zowel het geluidsspectrum als het volume wordt merkbaar versterkt, wat leidt tot een krachtig geluid dat de muziek een extra dimensie geeft.
Digital Sound Control biedt de keuze uit de geluidsinstellingen Jazz, Rock, Pop en Classic. U kiest gewoon het optimale frequentiebereik voor uw muziek. De grafische equalizer past de balans altijd aan en hanteert de optimale frequenties voor de muziekstijl die u hebt ingesteld. Met Digital Sound Control geniet u optimaal van uw muziek, doordat de geluidsbalans wordt aangepast aan de muziek die u op dat moment afspeelt.
Digitale radio biedt u extra mogelijkheden voor uw muziekcollectie op uw Philips-audiosysteem. U hoeft alleen maar af te stemmen op de zender die u wilt instellen als voorkeurzender en de voorkeurknop ingedrukt te houden om de frequentie op te slaan. U kunt voorkeurzenders opslaan om snel naar uw favoriete radiozender te gaan, zonder dat u steeds weer handmatig moet afstemmen op deze frequentie.
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