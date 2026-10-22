MAX Sound voor een krachtiger geluid

De MAX Sound-technologie versterkt de bas, maximaliseert de volumeprestaties en creëert een indrukwekkende luisterervaring met slechts één druk op de knop. De geavanceerde elektronische circuits kalibreren bestaande geluids- en volume-instellingen en bas en volume worden maximaal versterkt zonder dat dit leidt tot vervorming. Zowel het geluidsspectrum als het volume wordt merkbaar versterkt, wat leidt tot een krachtig geluid dat de muziek een extra dimensie geeft.