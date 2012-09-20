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De ultieme geluidservaring
De Philips docking-luidspreker is de poort naar alle muziek die u dierbaar is. Gemaakt met eersteklas onderdelen en afgewerkt met natuurlijk hout, waardoor de muziek op uw iPod/iPhone/iPad zo authentiek klinkt als toen het werd opgenomen.
voor iPod/iPhone/iPad
Met passieve crossover hoort u duidelijk elke noot, zodat uw muziek verbazingwekkend zuiver, natuurlijk en compleet klinkt. Met behulp van complexe techniek wordt elk deel van het volledig hoorbare spectrum van geluidsfrequenties gescheiden en naar de juiste drivers gezonden. Signalen die buiten de frequentie van een driver vallen, worden nooit verzonden, waardoor de geluidskwaliteit enorm wordt verbeterd en de vervorming sterk wordt verminderd. Samen met de eersteklas elektronische componenten levert passieve crossover geluid dat coherent, ongeëvenaard en trouw aan het origineel is.
De geavanceerde zuivere, digitale verwerkingstechnologie levert bijzonder superieure geluidsprestaties in vergelijking met de conventionele analoge geluidstechnologie die wordt gebruikt in dockspelers voor de analoge audio-uitgang van een iPod/iPhone. De signaal-/ruisverhouding (S/N) wordt veel hoger met de digitale audio-uitgang op de iPod/iPhone en digitale verwerking op elk niveau van het circuit. Het resultaat is een ongeëvenaard, helder geluid dat perfect in balans is.
De sierlijke lijnen en de gewelfde achterzijde zien er niet alleen geweldig uit - ze zorgen ook voor een effectievere akoestische structuur. De zorgvuldig ontworpen welving versterkt de onbuigzaamheid van de luidsprekerkast, waardoor de interne resonantie aanzienlijk wordt verminderd en het geluid nauwkeuriger en natuurlijker klinkt. Luidsprekers die er geweldig uitzien en een sensationeel geluid voortbrengen - volop genieten dus!
4.5
van 5
22
Reviews & awards
95%
beveelt dit product aan
duivenmelker
20/09/2012
Nederland
Prima apparaat, mooie vormgeving, mooi geluid
Heb docking system vanaf introductie in bezit, heb alle CD's op IPod staan en maak alleen nog maar gebruik van beide apparaten. Heb overige audio apparatuur verkocht.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DS9000 docking-luidspreker
Ja, ik raad dit product aan
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31/08/2011
Nederland
Ja, ik raad dit product aan
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Mustermann
23/07/2012
Deutschland
Gute Dockingstation , der Preis wohl etwas hoch
Ich nutze die Dockingstation mit dem IPad 2, der Klang ist wirklich ein Hammer, aber das Aufsetzen des iPad ist eine Katastrophe, keinerlei Fuehrung und im halbdunklen Raum kaum machbar ohne ständige Angst den Appleadapter zu beschädigen. Das ganze iPad wird praktisch von diesem kleinen Applestecker fixiert und gehalten, mein Stecker war auch schon beim Erhalt einseitig nicht gerastet und ich musste die Dockingstation zur Reparatur schicken, dass klappte allerdings ganz hervorragend, mit Abholung und ständiger Info über den Reparaturstatus. Die Funktion der mitgelieferten Fernbedienung erschließt sich für den Betrieb des iPad auch nicht so ganz, muss man selbst ausprobieren, die Anleitung ist dafür eher nicht zu gebrauchen. Die App ist sehr gut wenn denn die Verbindung steht, ich nutze sie allerdings hauptsächlich um Radio zu hören bzw. zum Einstellen des Musikstils (Rock/Pop/Bass usw.), ansonsten verwende ich meist direkt die Musikapp von Apple. Der Preis scheint mir allerdings auch den Appleprodukten sehr stark angepasst und man bezahlt dementsprechend für den Namen mit. Anderseits habe ich auch keine bessere Dockingstation für das iPad finden können bei der mich Design und Klang so ansprechen. Das Laden des iPad mittels der Dockingstation funktioniert sehr gut. Trotz der Kritik, alles in allem wohl derzeit immer noch eine der besten Dockingstationen auf dem Markt und wer ein iPad hat wird sicherlich bei Bedarf auch das Geld für dieses Teil übrig haben. Es gibt sie ja auch wesentlich günstiger als zum genannten UVP.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DS9000 Dockingstation
Ja, ik raad dit product aan
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