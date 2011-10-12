Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Niet meer leverbaar
Buitengewoon hoge geluidskwaliteit en stijlvol
De elegante en chique Philips docking-luidspreker brengt uw iPhone/iPod tot leven met PureDigital-technologie. Geniet van de geavanceerde bedieningsmogelijkheden, een nabijheidssensor en een intuïtieve afstandsbediening die precies bij de luidspreker past.
De geavanceerde zuivere, digitale verwerkingstechnologie levert bijzonder superieure geluidsprestaties in vergelijking met de conventionele analoge geluidstechnologie die wordt gebruikt in dockspelers voor de analoge audio-uitgang van een iPod/iPhone. De signaal-/ruisverhouding (S/N) wordt veel hoger met de digitale audio-uitgang op de iPod/iPhone en digitale verwerking op elk niveau van het circuit. Het resultaat is een ongeëvenaard, helder geluid dat perfect in balans is.
Smart Sound levert de best mogelijke basweergave. Het akoestische volume dat aan elke mid range driver wordt toegewezen, is perfect afgestemd op de akoestische vereisten. Lage tonen komen diep en strak naar buiten, wat een sterke en volle bas oplevert.
De sierlijke lijnen en de gewelfde achterzijde zien er niet alleen geweldig uit - ze zorgen ook voor een effectievere akoestische structuur. De zorgvuldig ontworpen welving versterkt de onbuigzaamheid van de luidsprekerkast, waardoor de interne resonantie aanzienlijk wordt verminderd en het geluid nauwkeuriger en natuurlijker klinkt. Luidsprekers die er geweldig uitzien en een sensationeel geluid voortbrengen - volop genieten dus!
4.1
van 5
20
Reviews & awards
80%
beveelt dit product aan
Thedude
12/10/2011
Nederland
Dit product is een uistekend product en de akoestiek is verbluffend
Ik ben zeer tevreeden over het docking systeem. Het is gebruiksvriendelijk en het geluid/akoestiek is verbluffend goed.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DS8500 docking-luidspreker
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DS8500 docking-luidspreker
liv2004
21/05/2012
België
uiterst tevreden
Zuivere klank en het volume is perfect aanpasbaar,zowel voor rustig genieten als voor een feestje, zelfs in de tuin.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DS8500 docking-luidspreker
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DS8500 docking-luidspreker
MalcLondon
04/08/2017
United Kingdom
Fantastic sound
Having tried a few inferior products, this is near perfection. Great bass, clear sound and plenty of power. I love it.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DS8500 docking speaker
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DS8500 docking speaker