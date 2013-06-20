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Niet meer leverbaar

docking-luidspreker met Bluetooth®

DS7530/12

4.1

| (16) Reviews & awards | 94% beveelt dit product aan

Ontworpen voor onderweg

Ondanks het compacte en draagbare formaat is deze DS7530/12-speaker geen kleine jongen wanneer het om prestaties gaat. Dit reisgrage apparaat speelt de muziek op uw iPod/iPhone verrassend krachtig af. Bovendien kunt u handig draadloos streamen.

Bekijk alle voordelen

met deze docking-luidspreker

Ontworpen voor onderweg

  • voor iPod/iPhone

  • Batterij/netvoeding

wOOx-technologie voor volle en toch nauwkeurige bas, zonder vervorming

wOOx-technologie voor volle en toch nauwkeurige bas, zonder vervorming

De wOOx-technologie is een revolutionair luidsprekerconcept waarmee u een zeer diepe bas kunt ervaren, die rijker is dan alle andere audiosystemen. De speciale luidsprekers zijn afgestemd op de wOOx-basweergave, en precieze afstemming tussen het hoofdstuurprogramma en de tweeter zorgt voor vloeiende overgangen van lage en gemiddelde tot hoge frequenties. Dubbele ophanging en een volledig symmetrische sandwich zorgen voor een lage en nauwkeurige basis zonder opmerkelijke vervorming. wOOx produceert een diepe, dynamische bas door de volledige inhoud van de luidsprekerkast te gebruiken om de impact te verhogen.

DBB om lage tonen voor een diepe bas te behouden bij elk volume

DBB om lage tonen voor een diepe bas te behouden bij elk volume

Met Dynamic Bass Boost kunt u maximaal van uw muziek genieten. Breng met één druk op de knop de bas naar de voorgrond, ongeacht of het volume hoog of laag staat! De laagste basfrequenties gaan bij een laag volume meestal verloren. Als u dit wilt tegengaan, kan Dynamic Bass Boost worden aangezet om het basniveau op te voeren. Zo kunt u van een consistent geluid genieten, zelfs wanneer u het volume lager zet.

Totaal uitgangsvermogen van 10 W RMS

Totaal uitgangsvermogen van 10 W RMS

RMS betekent Root Mean Square, een meeteenheid voor het audiovermogen, of eigenlijk het elektrisch vermogen dat wordt overgedragen van een audioversterker of een luidspreker. RMS wordt gemeten in watt. De hoeveelheid elektrisch vermogen die wordt geleverd aan de luidspreker en de gevoeligheid van de luidspreker bepalen hoeveel geluidsvermogen er wordt gegenereerd. Eenvoudig gezegd komt het erop neer dat versterkers worden beperkt door de elektrische energie die ze kunnen versterken en luidsprekers door de hoeveelheid elektrische energie die ze kunnen omzetten in geluidsenergie zonder het audiosignaal te vervormen. Hoe hoger het wattage, hoe beter het geluidsvermogen van de luidspreker.

Technische specificaties

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Recensies

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4.1

van 5

16

Reviews & awards

94%

beveelt dit product aan

2

20/06/2013

Nederland

Nederland

Prima verhouding prijs/kwaliteit

Deze docking-luidspreker is een handig (makkelijk te gebruiken) apparaat met mooi geluid (mooie bass) en een eenvoudig design. Ik denk dat dit een ideaal apparaat is om mee te nemen op vakantie of om in een niet al te grote ruimte (bijvoorbeeld een kleedkamer bij een sportvereniging) te gebruiken waar het geluid moet kunnen overstemmen zonder dat er gekraak te horen is. Kortom: een prima apparaat voor de prijs die ervoor betaald moet worden.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DS7530 docking-luidspreker met Bluetooth®

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DS7530 docking-luidspreker met Bluetooth®

20/06/2013

Nederland

Nederland

Prima verhouding prijs/kwaliteit

Deze docking-luidspreker is een handig (makkelijk te gebruiken) apparaat met mooi geluid (mooie bass) en een eenvoudig design. Ik denk dat dit een ideaal apparaat is om mee te nemen op vakantie of om in een niet al te grote ruimte (bijvoorbeeld een kleedkamer bij een sportvereniging) te gebruiken waar het geluid moet kunnen overstemmen zonder dat er gekraak te horen is. Kortom: een prima apparaat voor de prijs die ervoor betaald moet worden.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DS7530 docking-luidspreker met Bluetooth®

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DS7530 docking-luidspreker met Bluetooth®

16/03/2013

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Top product!

Top product, weergeeft het geluid goed. Het is gewoon een kwestie van plug & play, zo simpel is het!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DS7530 docking-luidspreker met Bluetooth®

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DS7530 docking-luidspreker met Bluetooth®

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