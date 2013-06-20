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Niet meer leverbaar
Ontworpen voor onderweg
Ondanks het compacte en draagbare formaat is deze DS7530/12-speaker geen kleine jongen wanneer het om prestaties gaat. Dit reisgrage apparaat speelt de muziek op uw iPod/iPhone verrassend krachtig af. Bovendien kunt u handig draadloos streamen.
voor iPod/iPhone
Batterij/netvoeding
De wOOx-technologie is een revolutionair luidsprekerconcept waarmee u een zeer diepe bas kunt ervaren, die rijker is dan alle andere audiosystemen. De speciale luidsprekers zijn afgestemd op de wOOx-basweergave, en precieze afstemming tussen het hoofdstuurprogramma en de tweeter zorgt voor vloeiende overgangen van lage en gemiddelde tot hoge frequenties. Dubbele ophanging en een volledig symmetrische sandwich zorgen voor een lage en nauwkeurige basis zonder opmerkelijke vervorming. wOOx produceert een diepe, dynamische bas door de volledige inhoud van de luidsprekerkast te gebruiken om de impact te verhogen.
Met Dynamic Bass Boost kunt u maximaal van uw muziek genieten. Breng met één druk op de knop de bas naar de voorgrond, ongeacht of het volume hoog of laag staat! De laagste basfrequenties gaan bij een laag volume meestal verloren. Als u dit wilt tegengaan, kan Dynamic Bass Boost worden aangezet om het basniveau op te voeren. Zo kunt u van een consistent geluid genieten, zelfs wanneer u het volume lager zet.
RMS betekent Root Mean Square, een meeteenheid voor het audiovermogen, of eigenlijk het elektrisch vermogen dat wordt overgedragen van een audioversterker of een luidspreker. RMS wordt gemeten in watt. De hoeveelheid elektrisch vermogen die wordt geleverd aan de luidspreker en de gevoeligheid van de luidspreker bepalen hoeveel geluidsvermogen er wordt gegenereerd. Eenvoudig gezegd komt het erop neer dat versterkers worden beperkt door de elektrische energie die ze kunnen versterken en luidsprekers door de hoeveelheid elektrische energie die ze kunnen omzetten in geluidsenergie zonder het audiosignaal te vervormen. Hoe hoger het wattage, hoe beter het geluidsvermogen van de luidspreker.
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4.1
van 5
16
Reviews & awards
94%
beveelt dit product aan
Theofilus
20/06/2013
Nederland
Prima verhouding prijs/kwaliteit
Deze docking-luidspreker is een handig (makkelijk te gebruiken) apparaat met mooi geluid (mooie bass) en een eenvoudig design. Ik denk dat dit een ideaal apparaat is om mee te nemen op vakantie of om in een niet al te grote ruimte (bijvoorbeeld een kleedkamer bij een sportvereniging) te gebruiken waar het geluid moet kunnen overstemmen zonder dat er gekraak te horen is. Kortom: een prima apparaat voor de prijs die ervoor betaald moet worden.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DS7530 docking-luidspreker met Bluetooth®
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DS7530 docking-luidspreker met Bluetooth®
er8e5utjgg9ierp
20/06/2013
Nederland
Prima verhouding prijs/kwaliteit
Deze docking-luidspreker is een handig (makkelijk te gebruiken) apparaat met mooi geluid (mooie bass) en een eenvoudig design. Ik denk dat dit een ideaal apparaat is om mee te nemen op vakantie of om in een niet al te grote ruimte (bijvoorbeeld een kleedkamer bij een sportvereniging) te gebruiken waar het geluid moet kunnen overstemmen zonder dat er gekraak te horen is. Kortom: een prima apparaat voor de prijs die ervoor betaald moet worden.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DS7530 docking-luidspreker met Bluetooth®
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DS7530 docking-luidspreker met Bluetooth®
ElBambino
16/03/2013
Nederland
Geverifieerde koper
Top product!
Top product, weergeeft het geluid goed. Het is gewoon een kwestie van plug & play, zo simpel is het!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DS7530 docking-luidspreker met Bluetooth®
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DS7530 docking-luidspreker met Bluetooth®