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Niet meer leverbaar

DS3500/05

4

| (27) Reviews & awards | 92% beveelt dit product aan

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AUX-ingang voor gemakkelijke aansluiting op vrijwel elk elektronisch apparaat

Synchroniseer uw PC met uw iPod/iPhone/iPad via USB

Docken, afspelen, synchroniseren en opladen! Geniet van uw favoriete muziek op uw iPod, iPhone of iPad terwijl deze via USB wordt opgeladen en gesynchroniseerd met uw PC – ongeëvenaarde geluidskwaliteit en ongekend gebruiksgemak. Eindeloos luisteren zonder opeens met een lege accu te zitten.

DBB om lage tonen voor een diepe bas te behouden bij elk volume

DBB om lage tonen voor een diepe bas te behouden bij elk volume

Met Dynamic Bass Boost kunt u maximaal van uw muziek genieten. Breng met één druk op de knop de bas naar de voorgrond, ongeacht of het volume hoog of laag staat! De laagste basfrequenties gaan bij een laag volume meestal verloren. Als u dit wilt tegengaan, kan Dynamic Bass Boost worden aangezet om het basniveau op te voeren. Zo kunt u van een consistent geluid genieten, zelfs wanneer u het volume lager zet.

Technische specificaties

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Recensies

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4.0

van 5

27

Reviews & awards

92%

beveelt dit product aan

09/10/2011

Nederland

Nederland

Oplader en bluetooth speaker voor muziek van Ipad

Goede luidspeker die niet al te veel plaats inneemt. Ipad staat stevig in de oplader.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DS3500 docking speaker with Bluetooth®

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DS3500 docking speaker with Bluetooth®

19/10/2012

België

België

Geverifieerde koper

uitstekend

een leuke en prima uitbreiding voor je iPad of iPhone. gemakkelijk aan te sluiten aan andere toestelletjes

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DS3500 docking speaker with Bluetooth®

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DS3500 docking speaker with Bluetooth®

27/05/2012

België

België

ben zeer content

zeker aan te raden snelle bloothoot verbinding en goede geluid en ook zuiver geluid zeer gebruiks vriendelijk

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DS3500 docking speaker with Bluetooth®

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DS3500 docking speaker with Bluetooth®

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