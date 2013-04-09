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Niet meer leverbaar
DS3205/12
Geluid dat bij u thuis uitstekend tot zijn recht komt
Met de DS3205-docking-luidspreker speelt u de muziek op uw iPod/iPhone af in kristalhelder geluid. De luidspreker is compatibel met iPhone 5 en 6 en de nieuwste iPods via de Lightning-aansluiting. Voor maximale flexibiliteit kunt u kiezen tussen netspanning of batterijen.
met Lightning-aansluiting
voor iPod/iPhone
10 W, batterij of netspanning
Geniet van uw favoriete muziek terwijl u uw iPod/iPhone oplaadt via de nieuwe Lightning-aansluiting! Dock uw apparaat rechtstreeks op de luidspreker om uw uitgekozen melodieën in uitmuntend geluid af te spelen. Het apparaat wordt ook snel opgeladen terwijl u muziek afspeelt, zodat u zich geen zorgen meer hoeft te maken over een lege batterij.
Met Dynamic Bass Boost kunt u maximaal van uw muziek genieten. Breng met één druk op de knop de bas naar de voorgrond, ongeacht of het volume hoog of laag staat! De laagste basfrequenties gaan bij een laag volume meestal verloren. Als u dit wilt tegengaan, kan Dynamic Bass Boost worden aangezet om het basniveau op te voeren. Zo kunt u van een consistent geluid genieten, zelfs wanneer u het volume lager zet.
Neodymium produceert sterke magnetische velden en zorgt zo voor een grotere gevoeligheid van de spreekspoel, een snelle basrespons en een pure, gebalanceerde geluidskwaliteit.
3.1
van 5
25
Reviews & awards
Camjuke
09/04/2013
België
L'Excellence du son Philips
- Cet appareil est très esthétique, - d'une simplicité d'utilisation incomparable, - Vous pouvez positionner votre Iphone très facilement et avec n' importe quel coque de protection puisque le support se déplace d'avant en arrière pour s’adapter à la profondeur de votre Iphone. - Le son est excellent et puissant, plus que suffisant un appartement. - l'autonomie sur piles est une bonne idée pour le déplacer, chambre, cuisine par exemple. Bref un bon achat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DS3205 Station d'accueil
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DS3205 Station d'accueil
BBlog54
01/05/2026
France
Top
Des années après l’enceinte à toujours un super son, elle est top !
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DS3205 Station d'accueil
Datum gebruik 2026-05-01
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DS3205 Station d'accueil
Datum gebruik 2026-05-01
mika
17/12/2013
España
excelente este producto excelente por precio-calidad
Estoy super contenta con el y mi hija esta encantada de utilizarlo
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DS3205 altavoz base
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DS3205 altavoz base