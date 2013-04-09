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Niet meer leverbaar

DS3205 docking speaker

DS3205/05

3.1

| (25) Reviews & awards

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Snel opladen en muziek afspelen via de Lightning-aansluiting

Snel opladen en muziek afspelen via de Lightning-aansluiting

Geniet van uw favoriete muziek terwijl u uw iPod/iPhone oplaadt via de nieuwe Lightning-aansluiting! Dock uw apparaat rechtstreeks op de luidspreker om uw uitgekozen melodieën in uitmuntend geluid af te spelen. Het apparaat wordt ook snel opgeladen terwijl u muziek afspeelt, zodat u zich geen zorgen meer hoeft te maken over een lege batterij.

DBB om lage tonen voor een diepe bas te behouden bij elk volume

DBB om lage tonen voor een diepe bas te behouden bij elk volume

Met Dynamic Bass Boost kunt u maximaal van uw muziek genieten. Breng met één druk op de knop de bas naar de voorgrond, ongeacht of het volume hoog of laag staat! De laagste basfrequenties gaan bij een laag volume meestal verloren. Als u dit wilt tegengaan, kan Dynamic Bass Boost worden aangezet om het basniveau op te voeren. Zo kunt u van een consistent geluid genieten, zelfs wanneer u het volume lager zet.

Neodymium-luidsprekers voor een zuiver, gebalanceerd geluid

Neodymium produceert sterke magnetische velden en zorgt zo voor een grotere gevoeligheid van de spreekspoel, een snelle basrespons en een pure, gebalanceerde geluidskwaliteit.

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Recensies

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3.1

van 5

25

Reviews & awards

09/04/2013

België

België

L'Excellence du son Philips

- Cet appareil est très esthétique, - d'une simplicité d'utilisation incomparable, - Vous pouvez positionner votre Iphone très facilement et avec n' importe quel coque de protection puisque le support se déplace d'avant en arrière pour s’adapter à la profondeur de votre Iphone. - Le son est excellent et puissant, plus que suffisant un appartement. - l'autonomie sur piles est une bonne idée pour le déplacer, chambre, cuisine par exemple. Bref un bon achat

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DS3205 Station d'accueil

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Deze review is gemaakt voor DS3205 Station d'accueil

01/05/2026

France

France

Top

Des années après l’enceinte à toujours un super son, elle est top !

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Deze review is gemaakt voor DS3205 Station d'accueil

Datum gebruik 2026-05-01

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DS3205 Station d'accueil

Datum gebruik 2026-05-01

17/12/2013

España

España

excelente este producto excelente por precio-calidad

Estoy super contenta con el y mi hija esta encantada de utilizarlo

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Deze review is gemaakt voor DS3205 altavoz base

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Deze review is gemaakt voor DS3205 altavoz base

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