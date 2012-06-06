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  • Geluid dat bij u thuis uitstekend tot zijn recht komt
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  • Geluid dat bij u thuis uitstekend tot zijn recht komt
  • Geluid dat bij u thuis uitstekend tot zijn recht komt
  • Geluid dat bij u thuis uitstekend tot zijn recht komt
  • Geluid dat bij u thuis uitstekend tot zijn recht komt
  • Geluid dat bij u thuis uitstekend tot zijn recht komt
  • Geluid dat bij u thuis uitstekend tot zijn recht komt
  • Geluid dat bij u thuis uitstekend tot zijn recht komt
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
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  • Geluid dat bij u thuis uitstekend tot zijn recht komt
  • Geluid dat bij u thuis uitstekend tot zijn recht komt
  • Geluid dat bij u thuis uitstekend tot zijn recht komt
  • Geluid dat bij u thuis uitstekend tot zijn recht komt
  • Geluid dat bij u thuis uitstekend tot zijn recht komt
  • Geluid dat bij u thuis uitstekend tot zijn recht komt

Niet meer leverbaar

docking-luidspreker

DS1150/12

2.9
| (60) Reviews & awards
Geluid dat bij u thuis uitstekend tot zijn recht komt
Deze compacte Philips DS1150/12 docking-luidspreker levert een verrassend vol en rijk geluid, en wordt automatisch gesynchroniseerd met de klokinstellingen van uw iPhone/iPod. Het zachte licht kunt u naar wens aanpassen. Ook kunt u een tweede mobiele apparaat opladen.
Bekijk alle voordelen

Bezeten van muziek

Geluid dat bij u thuis uitstekend tot zijn recht komt

  • met 30-pins aansluiting

  • voor iPod/iPhone

  • USB-aansluiting voor opladen

  • 6 W

Storingwerende technologie om storing door mobiele telefoons te voorkomen

Automatische kloksynchronisatie met iPod/iPhone bij plaatsing op het dockingstation

Wanneer dit docking station is aangesloten, wordt de klok automatisch gesynchroniseerd met uw iPod/iPhone bij plaatsing op het docking station.

Laad uw tweede mobiele apparaat via USB

Technische specificaties

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Recensies

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2.9

van 5

60

Reviews & awards

06/06/2012

Nederland

Nederland

Waar voor uw geld!

Ik zocht iets kleins en moois voor op de slaapkamer en ik heb heel lang nagedacht over welk dockingssysteem ik zou kopen voor mn iPhone. Ik zag dat Philips nieuwe producten op de markt heeft gebracht waaronder deze DS1150. Ondanks recensies gelezen te hebben van de DS1100 (ik werd sceptisch) heb ik hem toch gekocht; wegens design en vertrouwen in Philips (''ze zullen heus verbeteringen hebben aangebracht in het nieuwe model''). En dat is zo. Er verscheen een grote glimlach op mijn gezicht na een installatie van pakweg 1 minuut. Wat een goed geluid! Zeker voor in de slaapkamer (wat kleinere ruimtes) is het een fantstisch geluid als je bedenkt dat het een totaal uitgangsvermogen van maar 6 W RMS heeft. Een aanrader, ik kijk uit naar mijn volgende Philips aankoop.

Deze review is gemaakt voor DS1150 docking-luidspreker

Deze review is gemaakt voor DS1150 docking-luidspreker

06/06/2012

Nederland

Nederland

Waar voor uw geld!

Ik zocht iets kleins en moois voor op de slaapkamer en ik heb heel lang nagedacht over welk dockingssysteem ik zou kopen voor mn iPhone. Ik zag dat Philips nieuwe producten op de markt heeft gebracht waaronder deze DS1150. Ondanks recensies gelezen te hebben van de DS1100 (ik werd sceptisch) heb ik hem toch gekocht; wegens design en vertrouwen in Philips (''ze zullen heus verbeteringen hebben aangebracht in het nieuwe model''). En dat is zo. Er verscheen een grote glimlach op mijn gezicht na een installatie van pakweg 1 minuut. Wat een goed geluid! Zeker voor in de slaapkamer (wat kleinere ruimtes) is het een fantstisch geluid als je bedenkt dat het een totaal uitgangsvermogen van maar 6 W RMS heeft. Een aanrader, ik kijk uit naar mijn volgende Philips aankoop.

Deze review is gemaakt voor DS1150 docking-luidspreker

Deze review is gemaakt voor DS1150 docking-luidspreker

21/12/2013

België

België

Super product

super geluidskwaliteit en heel gemakkelijk in gebruik

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DS1150 docking-luidspreker

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DS1150 docking-luidspreker

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