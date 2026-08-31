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Niet meer leverbaar
DLP9016U/03
Draadloze oplader met zuigkap
Laad uw telefoon snel op zonder oplaadsnoer. Qi-draadloos opladen voor smartphones, tablets en andere apparaten met draadloze Qi-technologie. Draadloze uitvoeropties: 5 W / 7,5 W / 10 W
Universeel
Snel opladen
Draadloos opladen met Qi
De Qi-technologie voor draadloos opladen kan door veel smartphones en andere mobiele apparaten worden gebruikt. Philips draadloze opladers zijn compatibel met telefoons en andere apparaten met draadloze Qi-technologie. Zet de apparaten gewoon op deze pad voor moeiteloos opladen.
Een slank en ergonomisch design, zodat u het apparaat eenvoudig overal kunt neerzetten.
Antislipontwerp om uw telefoon op de gewenste positie te houden en te voorkomen dat deze wegtrilt.
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