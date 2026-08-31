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Niet meer leverbaar

Draadloze oplader met Qi

DLP9016U/03

Draadloze oplader met zuigkap

Laad uw telefoon snel op zonder oplaadsnoer. Qi-draadloos opladen voor smartphones, tablets en andere apparaten met draadloze Qi-technologie. Draadloze uitvoeropties: 5 W / 7,5 W / 10 W

Bekijk alle voordelen

Snel opladen met 10 W.

Draadloze oplader met zuigkap

  • Universeel

  • Snel opladen

  • Draadloos opladen met Qi

Draadloze Qi-technologie

De Qi-technologie voor draadloos opladen kan door veel smartphones en andere mobiele apparaten worden gebruikt. Philips draadloze opladers zijn compatibel met telefoons en andere apparaten met draadloze Qi-technologie. Zet de apparaten gewoon op deze pad voor moeiteloos opladen.

Slank en compact design

Een slank en ergonomisch design, zodat u het apparaat eenvoudig overal kunt neerzetten.

Antislipontwerp

Antislipontwerp om uw telefoon op de gewenste positie te houden en te voorkomen dat deze wegtrilt.

Technische specificaties

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