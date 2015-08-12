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Niet meer leverbaar
DLP3602U/10
Onderweg meerdere keren opladen
Beschik altijd en overal over voldoende vermogen: dit accupakket geeft extra vermogen voor meer dan 1 keer volledig opladen. Dankzij de 2 USB-poorten kunt u 2 apparaten tegelijkertijd opladen. Supersnel opladen met 2,1A.
Universeel
Het LED-lampje wordt weergegeven door een druk op de knop om u in één oogopslag op de hoogte te houden van de status van uw accu.
Deze draagbare voedingsbron levert voldoende energie om uw apparaat onderweg minimaal twee keer volledig op te laden. Neem hem mee als u op reis gaat, zodat u altijd extra power achter de hand hebt.