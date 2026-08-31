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Niet meer leverbaar

USB-reisoplader

DLP2610T/00

USB-reisoplader

Alles wat u nodig hebt om snel op te laden. Wandoplader met 2 USB-aansluitingen: 1 A + 2,1 A, 15,5 W-uitgang.

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USB-reisoplader

  • Oplaadkit

  • Dubbele USB

Slimme bescherming tegen oververhitting, overbelasting en overstroom

Slimme bescherming tegen oververhitting, overbelasting en overstroom

Samsung, LG, Lenovo, Xiaomi, Huawei, Sony

Samsung, LG, Lenovo, Xiaomi, Huawei, Sony

2 USB-poorten om twee apparaten tegelijk op te laden

2 USB-poorten om twee apparaten tegelijk op te laden

Technische specificaties

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