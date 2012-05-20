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Niet meer leverbaar

Zachte hoes

DLN1771/10

5

| (1) Beoordeling | 100% beveelt dit product aan

De perfecte pasvorm

Deze zachte, buigzame hoes is ontworpen voor een uitstekende pasvorm, stevig houvast en volledige bescherming van uw iPad. Transparant ShockStop-materiaal absorbeert schokken en beschermt uw apparaat terwijl u toch toegang houdt tot alle functies en poorten.

Bekijk alle voordelen

voor bescherming en houvast voor uw iPad

De perfecte pasvorm

  • voor de iPad 2

De schokdempende hoes geeft extra grip

Deze hoes is gemaakt van thermoplastisch polyurethaan, een hoogwaardig elastomeer dat u extra grip geeft en de hoes schokdempend maakt.

Volledige bescherming voor de hoeken en voorkant

Het materiaal van deze hoes beschermt het toestel aan alle kanten, met name bij de hoeken en de voorste randen.

Volledige iPad-functionaliteit plus bescherming

Dankzij de openingen voor de aan-uitknop/knop voor de slaapstand, dockconnector en luidspreker kunt u alle voorzieningen van de iPad gebruiken terwijl het apparaat door de hoes wordt beschermd.

Technische specificaties

Gebruiksaanwijzing en documentatie

Lokale reclamefolder

  • PDF bestand, 424.2 kB
  • 1 December 2023

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