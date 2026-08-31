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Niet meer leverbaar
DLN1769/10
Handige bescherming voor onderweg
Ideaal voor op reis. Gemaakt van stevig nylon met een zachte binnenkant. De gestroomlijnde hoes biedt bescherming en past ook in uw tas. De instelbare band zit comfortabel en past bovendien om de hoofdsteun voor kijkplezier in de auto.
voor de iPad en iPad 2
Deze hoes is gemaakt van aantrekkelijk en duurzaam nylon, zodat uw apparaat in stijl wordt beschermd.
Draag het apparaat onderweg in een beschermhoes of gebruik deze in uw tas of rugzak voor extra bescherming.
Het uitbreidbare binnenvakje is handig voor het opbergen van uw identiteitsbewijs, geld of sleutels en wordt veilig afgesloten door een subtiele rits.
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