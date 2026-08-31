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Niet meer leverbaar
DLN1763/10
Stijlvol op reis met uw iPad
Ga stijlvol de deur uit dankzij een imitatielederen envelophoes met zachte binnenkant. De verstevigde hoes en sluiting vormt u eenvoudig om tot een standaard voor handsfree kijkplezier. De zachte voering en de geïntegreerde houder bieden onderweg optimale bescherming voor uw iPad.
voor de iPad 2
Draag het apparaat onderweg in een beschermhoes of gebruik deze in uw tas of rugzak voor extra bescherming.
De envelophoes beschermt het hele apparaat en heeft een omslag waardoor u op elk gewenst moment bij uw apparaat kunt.
De stevige overslag kan naar achteren worden gevouwen zodat u een standaard hebt om gemakkelijk en handsfree tekst, afbeeldingen of video's te bekijken op een plat oppervlak.
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