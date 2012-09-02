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Niet meer leverbaar

Platte map

DLN1762/10

5

| (1) Beoordeling | 100% beveelt dit product aan

Handige draaghoes voor de iPad

Neem uw iPad gemakkelijk overal mee naartoe met onze slanke map uit drie lagen. Het platte ontwerp bevat luchtdemping om schokken te absorberen en een voorgevormde constructie voor extra stevigheid. De pluisvrije binnenlaag beschermt het apparaat tegen krassen en houdt het stofvrij.

Bekijk alle voordelen

met drie beschermlagen

Handige draaghoes voor de iPad

  • voor de iPad 2

Simpele, stijlvolle vormgeving

Deze hoes is speciaal ontworpen om uw apparaat te beschermen... in stijl!

Slanke vormgeving, past perfect in uw tas

Deze hoes is ontworpen voor compacte bescherming, zodat u uw apparaat eenvoudig in uw tas of rugzak kunt meenemen en het toch beschermd is.

Handig en stijlvol ontwerp

Het handige en stijlvolle ontwerp past altijd en overal.

Technische specificaties

Gebruiksaanwijzing en documentatie

Lokale reclamefolder

  • PDF bestand, 595.7 kB
  • 22 November 2023

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