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Niet meer leverbaar
Handige draaghoes voor de iPad
Neem uw iPad gemakkelijk overal mee naartoe met onze slanke map uit drie lagen. Het platte ontwerp bevat luchtdemping om schokken te absorberen en een voorgevormde constructie voor extra stevigheid. De pluisvrije binnenlaag beschermt het apparaat tegen krassen en houdt het stofvrij.
voor de iPad 2
Deze hoes is speciaal ontworpen om uw apparaat te beschermen... in stijl!
Deze hoes is ontworpen voor compacte bescherming, zodat u uw apparaat eenvoudig in uw tas of rugzak kunt meenemen en het toch beschermd is.
Het handige en stijlvolle ontwerp past altijd en overal.