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Niet meer leverbaar
DLN1761/10
Verbeterde bescherming voor uw iPad
Gebruik de hoes als los etui voor uw iPad of profiteer van het platte ontwerp en steek hem in uw tas. De duurzame buitenlaag, de middenlaag met luchtdemping en de zachte, pluisvrije binnenlaag bieden volledige bescherming voor uw iPad.
voor de iPad 2
Deze hoes is speciaal ontworpen om uw apparaat te beschermen... in stijl!
Deze hoes is ontworpen voor compacte bescherming, zodat u uw apparaat eenvoudig in uw tas of rugzak kunt meenemen en het toch beschermd is.
Het handige en stijlvolle ontwerp past altijd en overal.