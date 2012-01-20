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Niet meer leverbaar

Beschermhoes

DLN1761/10

4

| (1) Beoordeling

Verbeterde bescherming voor uw iPad

Gebruik de hoes als los etui voor uw iPad of profiteer van het platte ontwerp en steek hem in uw tas. De duurzame buitenlaag, de middenlaag met luchtdemping en de zachte, pluisvrije binnenlaag bieden volledige bescherming voor uw iPad.

Bekijk alle voordelen

dankzij dunne constructie met drie lagen

Verbeterde bescherming voor uw iPad

  • voor de iPad 2

Simpele, stijlvolle vormgeving

Deze hoes is speciaal ontworpen om uw apparaat te beschermen... in stijl!

Slanke vormgeving, past perfect in uw tas

Deze hoes is ontworpen voor compacte bescherming, zodat u uw apparaat eenvoudig in uw tas of rugzak kunt meenemen en het toch beschermd is.

Handig en stijlvol ontwerp

Het handige en stijlvolle ontwerp past altijd en overal.

Technische specificaties

Gebruiksaanwijzing en documentatie

Lokale reclamefolder

  • PDF bestand, 723.2 kB
  • 27 November 2023

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