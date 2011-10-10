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Niet meer leverbaar
Bescherm het display van uw iPad
Kristalheldere bescherming voor uw iPad Multi-Touch-scherm. De beschermer is nagenoeg onzichtbaar en vervormt het beeld niet dankzij het revolutionaire IPS-display, dat u vanuit elke hoek een helder, duidelijk en levendig beeld biedt.
Glashelder
voor de iPad
De glasheldere folie voegt een onzichtbare laag toe die het scherm van uw apparaat beschermt tegen krassen en stof. Deze folie maakt gebruik van statische aantrekkingskracht zodat de folie gemakkelijk kan worden aangebracht en verwijderd zonder dat er lijmresten achterblijven op het scherm.
Gebruik de meegeleverde aandrukkaart om eventuele luchtbellen die tijdens het aanbrengen onder de beschermende folie zijn terechtgekomen voorzichtig te verwijderen.
Omdat de schermbeschermer gebruikmaakt van statische aantrekkingskracht, is deze gemakkelijk aan te brengen, te verplaatsen en te verwijderen zonder dat er plakresten achterblijven op het scherm van uw apparaat.