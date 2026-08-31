Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
DLM3401TP/00
Fantastisch geluid voor entertainment
Voorzien van twee dynamische 2.4GHz-microfoons met oplaadbare ontvanger. Stemversterking met 4 niveaus. Compatibel met alle feestluidsprekers en audio-installaties. Adapter van 6.3 naar 3.5mm inbegrepen.
Dynamische microfoon
Draadloos 2.4GHz
Oplaadbare ontvanger
Regeling van de stemgevoeligheid
Hiermee kan het stemvolume moeiteloos via de microfoon worden afgestemd op de achtergrondmuziek.
Er wordt een audioadapter van 6.3mm naar 3.5mm meegeleverd, waardoor deze geschikt is voor de audio-ingang van alle luidsprekers en audio-installaties.
Biedt een breed frequentiebereik, waardoor hij ideaal is voor zowel zang als instrumentale optredens.
Recensies