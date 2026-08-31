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Draadloze microfoons

DLM3401TP/00

Fantastisch geluid voor entertainment

Voorzien van twee dynamische 2.4GHz-microfoons met oplaadbare ontvanger. Stemversterking met 4 niveaus. Compatibel met alle feestluidsprekers en audio-installaties. Adapter van 6.3 naar 3.5mm inbegrepen.

Bekijk alle voordelen

Verbeterde EQ-instelling voor betere vocale prestaties.

Fantastisch geluid voor entertainment

  • Dynamische microfoon

  • Draadloos 2.4GHz

  • Oplaadbare ontvanger

  • Regeling van de stemgevoeligheid

Instelbare regeling van de stemgevoeligheid

Hiermee kan het stemvolume moeiteloos via de microfoon worden afgestemd op de achtergrondmuziek.

Compatibel met alle feestluidsprekers en audio-installaties

Er wordt een audioadapter van 6.3mm naar 3.5mm meegeleverd, waardoor deze geschikt is voor de audio-ingang van alle luidsprekers en audio-installaties.

Dynamische microfoon

Biedt een breed frequentiebereik, waardoor hij ideaal is voor zowel zang als instrumentale optredens.

Technische specificaties

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