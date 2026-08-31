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Niet meer leverbaar
DLC5204A/00
Eersteklas gevlochten USB-A naar USB-C-kabel
Eersteklas kabel van 1,2 m voor extra flexibiliteit bij het opladen van apparaten via USB-C
Synchroniseren en opladen
1,2 meter
Zwarte gevlochten kabel
Ondersteunt snelle gegevensoverdracht van 480 Mbps via USB 2.0
Oplaadkabel meer dan 10.000 keer getest op spanning voor zwaar gebruik
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